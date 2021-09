Enrique Guzmán desmiente acuerdo económico con Frida Sofía

El decano del rock and roll Enrique Guzmán, reapareció públicamente en la conferencia de prensa para anunciar la nueva temporada del musical Jesucristo súper estrella, al término de la cual declaró a El Sol de México respecto a su estado de salud: “Me siento mejor de cómo me veo”.

Al hablar de la situación legal que enfrenta tras ser denunciado de abuso sexual por su nieta Frida Sofía primero en un canal de televisión y luego penalmente ante la Fiscalía General de la Justicia, explicó que “se supone que tiene que ratificar su declaración y no lo ha hecho, no sé por qué. Supongo yo, que como no tiene forma de comprobar si yo tuve alguna conducta extraña con ella, por eso no lo ha hecho. Yo estoy tranquilo, fuera de eso estoy bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique Guzmán (@eguzmanoficial)

Aclara que en ningún momento a Frida Sofía le ofrecieron dinero para desistirse de la demanda penal como lo publicó una revista y asegura que no tiene intención de llegar a un acuerdo con ella.

“No, no, si ella presenta una acusación tendrá que probarlo. La gente que acusa de algo tiene que probarlo. Como no existe, o no existen pruebas, no tiene forma de hacerlo”.

Y ahonda tajantemente: “Para mí, ya no es parte de la familia”.

Ante la pregunta de si tiene algún mensaje para Frida Sofía, sostiene: “De mi parte, no tengo nada que decir. Ella no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me sabe decir. Tal vez está mejor ahora que antes”.

Precisó que últimamente ha estado fuera de los reflectores y no ha salido a la calle por precaución ante la pandemia.

“Yo el virus lo dejé fuera de mi casa, dije ‘ese bicho aquí no’. Sólo sale mi nieta que ya regresó a clases presenciales. Llega de la escuela, se baña. Y fuera de eso, me la paso bien en mi casa, viendo televisión”.

Enrique Guzmán regresa como Herodes

Los productores Alejandro Gou y Guillermo Wiechers, con parte del elenco de Jesucristo súper estrella anunciaron el inicio de la nueva temporada de la ópera rock a partir del 1 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique Guzmán (@eguzmanoficial)

Leonardo de Lozanne, María José, Yahir y Enrique Guzmán, quien regresa con el papel de Herodes, manifestaron su alegría por volver a tener contacto con el público.

“Me urgía ya estar en el Teatro. Me siento muy bien”, dijo Enrique Guzmán al término de la presentación y a su lado, Alejandro Gou, anunció que el intérprete también regresará a los conciertos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ya estamos planeando en el Auditorio Nacional los Cuatro grandes del rock and roll, con Angélica María y César Costa también”, aunque no confirmó aún la fecha.

Esta breve temporada, del 1 al 10 de octubre con Jesucristo súper estrella, encarnando a Herodes, finalizó el cantante, lo tiene emocionado por regresar a los escenarios.