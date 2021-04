Enrique Guzmán toma acciones legales contra su nieta Frida Sofía

Enrique Guzmán anunció su decisión de tomar acciones legales contra Frida Sofia luego de que lo acusara de haber abusado de ella cuando tenía cinco años.

El cantante compartió en su cuenta de Instagram un comunicado, donde reveló que estará representado por la firma de abogados "López Valdez", quienes ya presentaron una querella contra su nieta ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

La querella es por su posible participación en hechos con apariencia de delito en agravio del artista, quien tiene el objetivo de que investiguen a Frida para esclarecer los hechos y así reparar el daño que le ha hecho por sus señalamientos.

Hasta el momento, su hija Alejandra Guzmán no se ha manifestado ante esta denuncia, sin embargo, el día de ayer reiteró en entrevista para Adela Micha, el apoyo hacia su padre, asegurando que "él no es capaz de hacer algo así" y que no soporta verlo sufrir por tales acusaciones.

Frida Sofía tampoco se ha manifestado al respecto pero cabe recordar que el pasado 15 de confirmó a través de sus redes sociales que iniciaría acciones legales “en contra de varias personas".

Incluso durante el programa Ventaneando, su abogado Xavier Olea informó que ya estaban recabando la información necesaria para dar inicio con el proceso legal.

Cabe destacar, que la matriarca de la familia, doña Silvia Pinal, intentó en días pasados acercarse a su nieta luego de sus declaraciones y le pidió que arreglaran las cosas en familia y sin los medios de comunicación, sin embargo, su nieta hizo caso omiso a su petición.