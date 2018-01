Enrique Guzmán ya se despidió de José José: no cree que se recupere

El cantante Enrique Guzmán ve pocas esperanzas de recuperación en José José, quien lucha contra las secuelas del cáncer de páncreas que le fue detectado en 2017.

Veo triste el asunto. Está luchando, pero no hay mucha esperanza. Está muy animado, pero va cayendo. Somos amigos, lo conocí hace 60 años

comentó Guzmán.

"Lo único que me encanta es que ha vivido como se le dio la gana. Hizo todo lo que quiso y es una satisfacción", añadió el intérprete que cantó el tema "Cien kilos de barro" a dueto con "El príncipe de la canción".

Al preguntarle si dadas las circunstancias ya se había despedido de él, respondió: "De alguna manera sí, pero no hablemos de eso".

En lo que refiere a su salud, Enrique Guzmán dijo que él se siente en buenas condiciones y cada dos o tres semanas acude con el médico para revisar que todo siga en orden, pues en el pasado fue operado del corazón y a causa de problemas intestinales.

Luego de que Silvia Pinal mencionó que el nombre de Enrique Guzmán no se mencionaría en la bioserie en su honor debido a que éste no lo autorizó, el cantante declaró: "Ella es muy capaz de hacer sola sus cosas. Yo no he tenido asperezas, nos separamos y ya. Soy un producto publicitario, me cotizo por maravillas".

Respecto a la serie que se hará inspirada en la vida y trayectoria artística de su hija Alejandra Guzmán, aclaró que "de ninguna manera, que cada quien hable de lo que quiera, pero yo no tengo idea de lo que va a decir de mí".

/amg