¿No que no? Peña Nieto reaparece con Tania Ruiz en una boda

Enrique Peña Nieto ya dejó de lado las especulaciones y reapareció junto a la modelo Tania Ruiz en una boda.

A principio de mayo, el expresidente de México anunció formalmente su divorcio con Angélica Rivera, "ha concluido legalmente nuestro matrimonio".

OMG! Peña Nieto de vacaciones en la playa con su hija Nicole... ¿y con Tania Ruiz?

El exmandatario agradeció a quien fue primera dama "por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia".

Ahora, Peña Nieto se dejó ver libremente con la mexicana en el enlace matrimonial de la hija del abogado Juan Collado Mocelo, María del Mar Collado Dot, con Gonzalo Zabala Junco, que se llevó a cabo en Jajalpa.

De acuerdo a la revista Quién, la pareja no asistió a la misa en la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en las Lomas de Chapultepec, pero sí hicieron acto de presencia en la fiesta.

A través de videos difundidos en redes sociales se puede ver al exmandatario junto a la modelo. Además, asistieron los hijos del político, Paulina y Alejandro Peña Pretelini.

OMG! Ya es oficial el noviazgo!!

💜💜😨😱 pic.twitter.com/i64kLVNmf4 — Magic Zoo (@MagicZoo1) 19 de mayo de 2019

También fueron captados en la boda Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), junto al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y su esposa.

Y para ponerle un poquito de ritmo, el cantante español Julio Iglesias no solo estuvo de invitado, sino que cantó cuatro canciones y el baile familiar fue con la canción "Me va, me va" del español.