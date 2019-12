"Me molestaban porque decían que era gay", confiesa Chris Martin sobre su adolescencia

El cantante Chris Martin se sinceró y reveló la lucha que vivió por "encajar" en su internado, donde sufrió de bullying hasta el punto de cuestionarse sobre si era gay o no.

En entrevista para la revista Rolling Stone, el líder de Coldplay confesó que durante su adolescencia estudió en una escuela cristiana, donde los niños lo molestaban diciéndole: "definitivamente eres gay".

Debido a las afirmaciones de sus compañeros, Martin se volvió "muy homofóbico" al momento de ir descubriendo su sexualidad.

"Cuando fui al internado fui muy homofóbico porque pensé: 'si soy gay estoy completamente jodido por la eternidad' y era un niño descubriendo la sexualidad".

Ver esta publicación en Instagram Young Chris 👶🏻 #chrismartin #coldplay Una publicación compartida por Chris Martin (@chrismartinfeed) el 12 de Oct de 2017 a las 2:21 PDT

Al cuestionarse sobre su orientación sexual, el artista dijo sentirse "aterrorizado" en aquella época, pues la actitud de sus compañeros al asegurar que "era gay", era muy violenta, además de que posteriormente esto le causo algunos conflictos durante varios años.

El artista reveló también, que en ese momento, no sabía si en realidad era gay y recordó estar confundido.

"Incluso si lo soy, no puedo serlo porque está mal y eso estaba creando una terrible agitación en mí por la religión.

No sé cómo fue que me dejaron de importar las burlas, tal vez fue al leer sobre Elton John, realmente no lo recuerdo, sólo sé que conforme iba creciendo y conocía más mundo descubrí que muchos de mis héroes eran homosexuales y eso no cambiaba nada, fueran lo que fueran, eso no importaba”.

Ver esta publicación en Instagram “ Nothing you wear is more important than your smile. ” ✨ #chrismartin #coldplay Una publicación compartida por Chris Martin (@chrismartinfeed) el 8 de Ene de 2018 a las 4:31 PST

Sin embargo, Martin aseguró que esos “malos momentos” de adolescencia le ayudaron a hacer algo por él y así comenzó su deseo por meterse en la música.

Con respecto a la religión, el intérprete dijo que sus creencias fueron "un poco tambaleantes durante algunos años", sin embargo con el paso del tiempo, Martin llegó a esta conclusión: “Tengo mi propia relación con lo que yo creo que es Dios y no es realmente una religión”.

"Quería que Coldplay fuera la banda más del mundo"

Ya en su etapa adulto, cuando Coldplay se convirtió en una de las bandas más grandes del mundo con el lanzamiento de su primer álbum Parachutes en 2000, las inseguridades de Martin nunca desaparecieron.

Ver esta publicación en Instagram Check out show opener A Head Full Of Dreams from the Live In São Paulo concert film (part of #theButterflypackage, out Dec 7) 🦋 Una publicación compartida por Coldplay🌙☀️ (@coldplay) el 29 de Nov de 2018 a las 9:22 PST

Él quería que fueran la banda más grande del mundo, incluso su ambición aveces lo condujo a decisiones creativas equivocadas.

"Por ejemplo el tercer álbum X&Y no estaba del todo bien pero lo lanzamos de todos modos".

Martin había soltado muchas de esas presiones cuando Coldplay hizo Everyday Life, un álbum doble que Rolling Stone llamó "El lanzamiento más profundo de Coldplay, tal vez incluso el mejor".

Ver esta publicación en Instagram Orphans & Arabesque two tracks, out now #EverydayLife the new #Coldplay album, out Nov 22 listen / pre-order Coldplay.com 🌙☀️ Una publicación compartida por Coldplay🌙☀️ (@coldplay) el 24 de Oct de 2019 a las 12:05 PDT

Después de jugar el Super Bowl y lanzar el un gran éxito comercial, A Head Full of Dreams en 2015, trató de volver a la sensación que lo hizo querer hacer música en primer lugar.

"Entre tú y yo y todos los que estamos viendo, tuvimos que hacer crecer un poco de bolas para poder hacer esto", revela Martin. "Es la primera vez que realmente decimos lo que pensamos sobre algunas cosas. Y está tratando de ser empático y está un poco sin filtro. Está completamente sin filtrar. Es muy crudo y puro ".