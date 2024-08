Equipo de Adrián Marcelo lanza mensaje tras ruptura de Gomita con su agencia, ¿se burló de ella?

Son tres los elementos que llevaron al creador de contenido Adrián Marcelo a ganar fama y millones de seguidores en redes sociales: la irrreverencia, el humor negro y mostrarse siempre políticamente incorrecto, que son también sus debilidades dentro de La Casa de los Famosos.

Su equipo de trabajo compartió un comunicado en el que justifica sus actitudes y comentarios dentro del reality, un texto muy a su estilo en el que explica que su comportamiento es el habitual y no hay razón para cambiar.

El comunicado llegó unas horas después de que la agencia FZ Management informara que cesó la relación laboral entre ellos y Araceli Ordaz “Gomita” por supuestos comportamientos, acciones y comentarios emitidos por la comediante que no se alinean con los valores y políticas de dicha empresa.

Elizabeth Campos, mamá de la comediante, salió en su defensa y emitió un comunicado donde indicó que es injusto que se tome una decisión cuando la propia artista se encuentra incomunicada y los señaló de una falta de ética y profesionalismo.

Algunos internautas consideraron que el boletín lanzado por el equipo de Adrián Marcelo es una “burla” para el caso de Gomita.

“En los últimos días, han circulado rumores y videos sobre el comportamiento de nuestro querido Adrián Marcelo. Queremos dejar en claro que reprobamos y no avalamos ningún tipo de comportamiento indebido por parte de ningún integrante de 'La Casa de los Famosos México'”, compartió La Estanzuela Studios en su cuenta oficial de Instagram.

“Dicho esto, queremos anunciar formalmente que hemos decidido aprobar y avalar todos y cada uno de los comentarios y seguir apoyando al patrón Adrián Marcelo.

“Reprobamos cualquier falta de humor dentro y fuera de la casa, así como en medios tradicionales y digitales”, se lee en la misiva.

El texto cuenta con un toques de irreverencia y mantiene el sentido del humor de Adrián Marcelo.

“Agradecemos con la cabeza y el corazón a todos los seguidores leales que no se han bajado del barco y continúan apoyando a Adrian Marcelo con la misma pasión, entusiasmo y humor de siempre. Porque juntos nos venimos y juntos nos vamos”, se expresa.

Adrián Marcelo ha recibido críticas en La Casa de los Famosos

Lo que muchos internautas han señalado en las dos semanas que lleva el programa han sido las actitudes y algunos comentarios de Marcelo.

En primera, es señalado de machista y misógino debido a comentarios que realizó en contra de Briggitte Bozzo, junto con Sian y Agustín, “cuestionando” si se había hecho cirugías estéticas.

También opinó sobre el tema de acoso que la propia Bozzo había revelado y que él desacreditó, al señalar su forma de vestir.

Los seguidores del reality también hicieron notar las bromas que el influencier regiomontano hace, en una involucró a Shanik Berman.

“Le dije: ‘aquí pongo mi línea y no me vuelvas a preguntar, gracias’. Nada más le vi la cara, nos quedamos solos y me dijo: ‘Te juro por mi hijo que está muerto que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”, dijo el regiomontano.