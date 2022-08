Erasmo Catarino dejó planta a Rubí y culpó a la producción de La Academia

La final de La Academia prometía una gran sorpresa al momento en que la concursante Rubí subiera al escenario.

Se había planeado que los alumnos cantaran junto con algunos de los ganadores de las generaciones pasadas y en este caso, Rubí estaría acompañado por Erasmo Catarino, sin embargo, el cantante nunca llegó a la presentación.

Seguidores del famoso programa criticaron al intérprete por "haber dejado plantada" a la joven, pero Catarino salió para defenderse de los señalamientos y explicó lo que había sucedido.

¿Por qué Erasmo Catarino no cantó con Rubí?

A través de sus redes sociales, Erasmo explicó que su ausencia en la gala no se debió a falta de compromiso ni a ningún desplante, simplemente no llegó a un acuerdo con la producción.

“La producción tiene parte de culpa en esto, ellos sabían. Les mandé dos propuestas, les dije: ‘saben qué mi gente, ahí están dos temas, escojan cualquiera de esos para que yo cante’. Nunca me mandaron ninguna respuesta, me dijeron el día jueves en la tarde ´oye vas con ese tema que dijimos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erasmo Catarino (@erasmooficial)

Además, el Conde de Xalpatláhuac dijo que, a pesar de ser un artista profesional, no podía presentarse sin haber ensayado y sin saberse la letra de la canción, pues no sólo iba a hacer quedar mal a Rubí, también iba a quedar mal él.

"Les aclaré, si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir, ni voy a salir mal porque cualquiera debe de ensayar, por muy chingón que seas debes ensayar y aprenderte bien el tema, es una pista, no es música en vivo".

Finalmente, el artista reiteró el gran cariño que él tiene al escenario que lo vio nacer como artista y aclaró que su ausencia no fue por “mala onda”, incluso pidió a sus fans y a los televidentes que lo comprendieran.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Yo no tengo tiempo para ensayar, ahorita ando metido con mi proyecto, quiero que me entienda, que agarren la onda, mucha gente va a decir: qué mala onda, por qué dejaste a Rubí, no la dejé, le deseo el mayor de los éxitos".