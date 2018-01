Eric Clapton confiesa: Por enfermedad, me estoy quedando sordo

Eric Clapton ha revelado que se está quedando sordo por culpa del tinnitus, una enfermedad que consiste en notar golpes o sonidos en el oído sin que procedan de alguna fuente externa, y que padecen gran cantidad de músicos.



"Todavía trabajo, hago algunos conciertos, lo que me preocupa ahora es estar en mis setenta y ser competente", ha dicho al músico de 72 años en una entrevista con Steve Wright en BBC Radio 2 para promocionar su documental Eric Clapton: Life in 12 Bars, que se estrenará el próximo 10 de febrero en Showtime.



Tras ese inicio, ha entrado en materia: "Quiero decir, me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos sencillamente trabajan. Espero que la gente venga a verme por algo más que por ser una curiosidad. Sé que es parte de esto, lo que me sorprende es que todavía esté aquí".



Clapton también padece neuropatía periférica, la cual le provoca debilidad y dolor en manos y pies, con la consiguiente lógica dificultad para tocar la guitarra. Por eso hace ya un par de temporadas que aseguró que se retiraría a los setenta años, algo que por suerte no ha cumplido.



También ha dicho en diversas ocasiones que lo que ya no quiere hacer son giras largas, aunque sí conciertos de vez en cuando. De hecho, este año tiene fechas en Nueva York y Los Angeles en el mes de marzo. Eso de momento.

/afa