¿Quién podría rechazar a Carlos Rivera? ex académica lo hace en estreno de la Voz México

El reality musical exitoso “La Voz México” empezó con muchas sorpresas como el cambio de reglas y la presentación de los cuatro coaches; Maluma, Natalia Jiménez, Anitta y Carlos Rivera, sin embargo este último protagonizó la noche con una ex-comapañera.

Los participantes cantaban con la esperanza de ser seleccionados, entre ellos se encontraba Erika Alcocer; la ganadora de la segunda generación de La Academia.

La mujer de 42 años interpretó el tema, "Never Enough", a lo cual su voz hizo voltear al mismo Carlos Rivera de su silla sorprendiéndose por ver a la ex académica.

Y aunque los cuatro coaches giraron su silla al escuchar su interpretación, el momento se volvió tenso cuando Erika Alcocer tenía que escoger entre Maluma y su antiguo ex compañero de reality.

Al final Erika Alcocer eligió ser team Maluma y es así como despreció a Carlos Rivera. "Nos encontramos en proyecto nuevo los dos y no por eso me va a dejar de querer, pluma tiene un proyecto especial” informó la participante en entrevista.