A un mes de que nazca su bebé, Erika Zaba fue asaltada en pleno tráfico

La cantante Erika Zaba, integrante de OV7, y su esposo Francisco Oliveros, fueron víctimas de la delincuencia que no cesa en las calles de la Ciudad de México cuando se encontraban detenidos en el tráfico.

La pareja publicó en sus redes sociales que el asalto ocurrió el pasado viernes a las 7:00 de la noche cuando iban en su camioneta BMW y entre el tráfico de la ciudad, dos sujetos aprovecharon para amenazarlos y robarles.

"No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener", lamentó Francisco.

Por fortuna, los asaltantes no les hicieron daño, aunque Francisco temía por la seguridad de la cantante y de su futuro bebé, a quien solo le falta un mes para nacer, por lo que expresó su enojo y frustración:

"Este viernes pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un asalto; donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener; éramos una blanca perfecta, atascados en el tráfico de esta Ciudad, indefensos, sin cómo poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no".

Por su parte, la OV7 también relató la amarga experiencia, deseando que la violencia en México no empeore más:

"Sufrimos un muy desagradable percance mi esposo y yo el viernes pasado alrededor de las 7.00 pm rumbo a casa. Les agradezco tantas muestras de preocupación y cariño. Lo verdaderamente importante es que los tres estamos bien y no pasó de un tema material. Me quedo con una sensación de miedo e inquietud en el estómago, de saber que tenemos que salir a la calle a todos los días por esta ciudad con el miedo que nos pase algo".