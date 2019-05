“¡Es perfecto!”, Kim Kardashian anuncia el nacimiento de su cuarto hijo

Nueva York, EU.- ¡Es un varón y es perfecto! Kim Kardashian y el rapero Kanye West anunciaron el nacimiento de su cuarto hijo a través de una madre de alquiler.

"¡Ya llegó y es perfecto!", escribió Kardashian en su cuenta de Twitter.

Foto: Instagram Kim Kardashian

Kim había anunciado la llegada de su cuarto hijo en enero, durante un programa televisivo en vivo.

El nuevo bebé tiene tres hermanos: una niña, Chicago, que nació en enero de 2018 también a través de una madre de alquiler, y dos hijos biológicos de la pareja, North, una niña de cinco años, y Saint, un varón de tres años.

El bebé "también es el mellizo de Chicago lol (muchas risas). Estoy segura de que cambiará mucho pero por ahora se parece mucho a ella".

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 de mayo de 2019 He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 de mayo de 2019

Aún se desconoce el nombre del pequeño.

Kim ha hablado varias veces sobre sus problemas para quedar embarazada y su decisión de utilizar un vientre de alquiler, ya que sufrió en el pasado de placenta acreta, una afección grave que ocurre cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes del útero.