¡Escándalo! Ángela Aguilar y su novio 15 años mayor que ella

Apenas el pasado tres de octubre Ángela Aguilar cumplió 18 años de edad y, ahora cinco meses después está envuelta en el escándalo por tener un novio 15 años mayor que ella, lo que ha causado el enojo de su famoso padre, Pepe Aguilar.

Luego de que fueran filtradas unas fotografías de la intérprete con el compositor Gussy Lau, de 33 años de edad, ayer miércoles por la noche confirmó que sí está saliendo con Ángela Aguilar y que la edad no es impedimento para sostener una relación.

Gussy Lau es el autor de “Ahí donde me ves” que se convirtió en un éxito en la voz de la nieta de Antonio Aguilar.

El compositor confirmó el noviazgo en sus redes sociales “Está circulando una foto de Ángela y mía que alguien filtró yo la subí a mis close friends, pues okey andamos juntos para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo, que será mitad de febrero”.

En las fotografías a las que se refiere René Humberto, nombre verdadero del compositor, se ve a ambos besándose apasionadamente, originando críticas hacia la joven cantante por andar con un hombre mayor.

La reacción paterna

De acuerdo con Javier Ceriani, conductor del programa de Youtube ‘Chisme no like’, Pepe Aguilar no está muy contento con la relación de su joven hija, por lo que ya habría separado a la pareja y presuntamente Gussy Lau no puede decir nada sin permiso de Pepe Aguilar y de Ángela.

Los amores platónicos de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interpreta el tema de la telenovela Herencia de Familia y, en la presentación de la telenovela, la joven reconoció que de chiquita estaba enamorada de William Levy y también de Pablo Montero.

¿Quién es Gussy Lau?

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau es originario de Mocorito, Sinaloa, su padre es de nacionalidad coreana y su madre es sinaloense, tiene 33 años de edad y comenzó a escribir canciones desde su adolescencia.

Tiene una amplia trayectoria en el género regional mexicano y ha obtenido importantes reconocimientos dentro de la industria musical por las letras de sus canciones, que han sido interpretadas por Christian Nodal, Los Dos Carnales; Calibre 50; Julión Álvarez; Los Recoditos; Gerardo Ortiz; Los Rojos; El Bebeto; Banda Pequeños Musical, Pepe Aguilar y por supuesto, Ángela Aguilar.

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer 🤷🏻‍♀️ #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 7, 2022

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) Gussy Lau tiene registradas por lo menos 65 temas de su autoría, son dos las que le dieron prestigio a su carrera al ser premiado con dos Premios Latin Grammy.

“No te contaron mal” interpretada por Christian Nodal le agenció el premio a Gussy Lau en 2019; en 2021 de nueva cuenta obtuvo el premio con la canción “Aquí abajo”, que realizó en coautoría con Christian Nodal y Edgar Barrera.

“A cuánto me quede”, “A las cuántas decepciones”, “A medio paso de rendirme”, Ahí donde me ven”, “Como me arrepiento”, “De los besos que te di”, “De mi lado izquierdo”, “Como quiera sigo vivo”, “Entre ella y tú”, “Fuimos” y “Esta noche se me olvida”, son otras de las canciones autoría del ahora novio de Ángela Aguilar.

