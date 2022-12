Ni empleada ni chacha, es Ushi: esposa de Andrés Guardado responde por polémica en Qatar

Hace unos días, Sandra de la Vega, la esposa del futbolista Andrés Guardado fue criticada por publicar fotografías en Qatar junto a Luciana Ramírez, mejor conocida como Ushi, la mujer que cuida a sus hijos y le ayuda con las labores del hogar.

Tras compartir las imágenes, varios usuarios en redes sociales reprobaron la forma en que Sandra mostró a Ushi, calificándola como una persona "clasista", sin embargo, hubo gente que la apoyó y que destacó el hecho de que la mujer de Guardado se la llevara de viaje con ellos.

Mujer de Andrés Guardado responde

Tanto las fotos como las críticas se volvieron tendencia en la red, por lo que Sandra respondió a sus detractores a través de un video donde platica con Ushi sobre cómo es su relación y forma de vida para dejar de lado el hecho de que haya algún tipo de discriminación.

"Es lamentable que en México todavía exista eso, que en el 2022, la gente siga haciendo esas diferencias tan tontas con la gente que está con nuestros hijos me parecer realmente…", señaló la esposa del futbolista.

Asimismo, aseguró que Ushi es parte de la familia y que sí alguien llegara a molestarla, ella se encargaría de defenderla.

"Cuando alguien te diga algo yo siempre te digo: 'cuando alguien te diga algo, tú me dices en ese momento porque no se la va a acabar. Le voy a poner una gritoniza por lo menos", declaró Sandra.

¿Qué dijo Ushi sobre la esposa de Guardado?

Por su parte, Luciana Ramírez, originaria de Huejutla, Hidalgo, también manifestó su punto de vista y aseguró que siempre se ha sentido parte de la familia Guardado y que nunca la han hecho sentir incómoda.

Incluso, aseguró que ella no tiene por qué usar uniforme cuando trabaja con la familia del futbolista y que es libre de vestirse como quiera.

"Me preguntan: '¿por qué no usas uniforme?'. Yo soy libre, ella nunca me ha dicho 'esto nunca te vas a poner o esto tampoco'", declaró Ushi.

Además, Ramírez publicó una fotografía donde sale muy contenta con la hija del deportista, dejando en claro que no le importa lo que la gente piense de ella.

Sandra reiteró lo que dijo Luciana y aseguró que mientras Ushi se sienta cómoda para estar bien con los niños, a ella no le importa cómo se vista.

"Yo siempre les he dicho mientras estén cómodas, como si quieren andar en calzones, me da igual. Yo lo que quiero es que estén bien para que mis hijos estén bien.

"Entonces para mí es super importante que tú estés cómoda para que estés a gusto con mis hijos. Osea me da igual", dijo la mujer del mexicano.