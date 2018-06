¿Está a punto de morir? Hospitalizan a Travis, baterista de Blink 182

El portal de noticias de espectáculos "TMZ" informó que el baterista de la banda “Blink 182”, Travis Barker, fue hospitalizado nuevamente por un problema de coágulos sanguíneos en los brazos.

Indicó que Travis había sido dado de alta luego de ingresar el fin de semana pasado, sin embargo su salud volvió a empeorar por lo que fue internado nuevamente.



pic.twitter.com/MZoi0mLlI2 — blink-182 (@blink182) 15 de junio de 2018

Asimismo sostuvo que médicos se encuentran monitoreando al baterista para ver cómo responde a los anticoagulantes y para asegurarse que los coágulos no viajen a su corazón o pulmones.



Sin embargo debido a esto, la banda informó que tuvo que cancelar sus conciertos en Las Vegas, pero aseguraron que van a ser reprogramadas.

Al finalizar el mensaje, Travis escribió un mensaje de disculpas a sus fans , “la batería es mi vida y me mata no poder tocar para ustedes. Espero estar de vuelta tan pronto como me sea posible”.