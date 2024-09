Estafan a Sofía Niño de Rivera: este fue el modus operandi del robo

La comediante Sofía Niño de Rivera reveló en sus redes sociales que fue víctima de un fraude, el cual culminó en la pérdida de todos sus ahorros.

Desde su cuenta de TikTok, la standupera detalló que recibió una llamada telefónica que supuestamente era de una institución bancaria que tenía diversos datos personales.

Posteriormente, por teléfono le dijeron que desde su cuenta estaban haciendo compras por Mercado Libre a una tienda de autopartes.

Gossip La estafadora Anna Delvey debuta en Dancing with the Stars usando brazalete electrónico

"Se oyó con voz de banco, ya saben, muy profesional", dijo, mientras relataba que el supuesto personal del banco la trasladaba al área "correspondiente" para la aclaración.

"Alguien quiere robar tu identidad"

Del mismo modo, relató que la otra persona con la que la comunicaron le dio más datos como su nombre y los números de su tarjeta y además le dijo que "el banco" tendría que hacer una investigación porque estaban tratando de robar su identidad.

"Yo le creí todo (...) no me pidieron datos, no me pidieron dinero, no me pidieron nada", dijo.

Te podría interesar: Montalikes enganchan a víctimas con la promesa de jugosas ganancias: así funciona la estafa

Las personas que la estafaron le dieron instrucciones para "bloquear su tarjeta" y que la supuesta investigación no se comprometiera la cual incluso duró varios días.

Durante ese tiempo, según lo que explicó la comediante, las personas estuvieron vaciando su fondo de investión y transifiéndolo a distintas cuentas sin que ella se diera cuenta.

@sofianinoderivera Esto es para que no le pase a nadie más. El mensaje del final es lo más importante. ♬ sonido original - sofia niño de rivera

"Todo lo del fondo de inversión y lo de la cuenta de débito se lo robaron", agregó.

Sofía Niño de Rivera también dijo que acudió a la policía para denunciar el robo y que ahí le explicaron que los estafadores pudieron robarle su dinero ya que ella, durante la "investigación" quitó la opción del reconocimiento facial cuado le pidieron que fuera al cajero a "apretar un botón".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por último, alertó a sus más de dos millones de seguidores en TikTok para que no caigan en fraudes que puedan terminar con el robo de dinero, como ocurrió en su caso.