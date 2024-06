Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar le manda indirecta: te vi con el “somos amigos”

El lunes Ángela Aguilar confirmó que tiene una relación amorosa con Christian Nodal. La noticia no sorprendió, pues diversos usuarios de redes sociales ya sospechaban de ello. La polémica surgió cuando la cantante aseguró que el vínculo no es nuevo, sino “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar”.

Ante ello, surgieron diversas teorías como que Christian Nodal engañó a Cazzu, o bien, que ambos tuvieron un vínculo amoroso cuando la cantante aún era menor de edad.

Sumando a la polémica, Gussy Lau, ex novio de Ángela Aguilar, publicó una historia de Instagram que, diversos usuarios, aseguran que está dirigida a la hija de Pepe Aguilar por su noviazgo con Christian Nodal.

¿Qué dijo el ex de Ángela Aguilar sobre su relación con Christian Nodal?

Mediante una historia de Instagram, Gussy Lau, el ex de Ángela, compartió la canción Nada Que Ver 2.0 de Calibre 50, que él mismo escribió. Aunque podría parecer un contenido cualquiera, los versos de la canción podrían estar relacionados con el vínculo de la cantante y Christian Nodal.

Foto: Captura de pantalla de historia de Instagram: @gussylau.

Los versos de la canción que compartió son los siguientes:

Ayer te ví con el “somos amigos”

Con el “no pasa nada”

Con el “no te preocupes”.

Estos son considerados como una indirecta para Ángela, pues ella aseguró que ya tenía un vínculo amoroso con Nodal, el cual tuvo que ser pausado, y pudo haber sido iniciado durante la relación entre Gussy y ella, o bien, desde antes y por ello él se sentía inseguro.

Quién es Gussy Lau, el ex novio de Ángela Aguilar

René Humberto Lau Ibarra, conocido en el mundo de la música como Gussy Lau, es un compositor mexicano originario de Culiacán, Sinaloa. Él ha escrito canciones para artistas como Calibre 50, Julión Álvarez, Christian Nodal y Pepe Aguilar, razón por la cual se acercó a Ángela.

Pese a que es el autor de diversos éxitos del regional mexicano, como De los besos que te di, de Christian Nodal, Gussy saltó a la fama por la relación con Ángela Aguilar por diversas razones, entre ellas la diferencia de edad, pues él tenía 34 y ella 18.

Sumado a ello, Gussy Lau filtró las fotos que confirmaron la relación con Ángela, pues en sus close friends subió un par de imágenes besando a la cantante.

Ante ello, la hija de Pepe Aguilar aseguró que ella no estaba de acuerdo con la difusión de las fotografías e incluso se sentía “violada y violentada por no poder decidir sobre su privacidad”, además declaró que se sentía defraudada por confiar en quien no debía.