Ex novia de Lapizito, hermano de Gomita, lo acusa de violencia

En medio de la polémica que ha generado Gomita en La Casa de los Famosos, su familia se enfrenta a nuevo comentarios negativos por parte de usuarios en redes sociales debido a la violencia que Fernanda Durán dijo sufrir a lado de Alfredo Ordaz, mejor conocido como “Lapizito”.

La ex novia de Lapizito, comediante y hermano de Gomita, acudió al podcast de 'Un tal Fredo' para hablar sobre la violencia que experimentó en una relación, aunque sin revelar el nombre del influencer, que sería dado a conocer más adelante por su hermana Carol Castro.

¿Qué dijo Fer Durán sobre Lapizito?

Aunque no dijo su nombre, la joven contó en el podcast de 'Un tal Fredo' que su ex novio la celaba hasta de su sobrino Arturo, con quien ella convive mucho tiempo. En una ocasión, Fernanda puso una fotografía del niño como fondo de pantalla en su celular, lo que no le gustó a su pareja.

"Tenía al bebé de fondo de pantalla y me acuerdo que un día lo agarra y dice: 'ni a mí me pones aquí, ni a mí' y avienta mi celular y dice: 'todo por un pend*jo bebé' y yo le decía: '¿cómo le puedes tener celos a un bebé que tiene 15 días de nacido'", contó.

Además, compartió que, en más de una ocasión, Lapizito hizo comentarios fuera de lugar sobre el hijo de César Pantoja y Carol Castro, pues no soportaba que ella le diera atención. Dicha situación provocó que se alejara de Arturo por “miedo” a las peleas que seguían después de verlo.

"Me decía: 'sí, sí le tengo celos', no sé qué tenía con mi hermana que siempre me decía: 'si tu hermana fue la pend*ja que se dejó embarazar y ahora sí estoy celoso porque vas más con ese p*to bebé que conmigo'. Dejé de ver a mi sobrino porque él lo odiaba, odiaba que yo estuviera con mi sobrino y me ponía muy nerviosa cada que iba a ver a mi sobrino porque sabía que era otra pelea", expresó.

De acuerdo con lo que dijo en el podcast, una vez la jaló del cabello lo que llevó a elementos de la policía a subirlo a una patrulla. Sin embargo, ante la petición de Fer para que lo bajaran los policías pidieron que otra persona llegara por ella y lo solicitara.

“Mi mamá lo odiaba, pero yo le hablé y le dije `mamá, por favor sal porque se quieren llevar a esta persona´. Sale, lo bajan y mi mamá dice `ya no te vas a ir con él´”.

Aunque no dijo de quién se trataba, su hermana Carol Castro confirmó que se trata de Lapizito quien agredía a su herma y hacia comentarios violentos contra su hijo.

"Yo no me llevo bien con esa basura. Sí fue él", respondió a un comentario que preguntó si Fer Durán se refería a lapizito.

Luego de que el podcast se hiciera viral, la cuenta de Instagram de Lapizito se llenó de comentarios pidiendo que sea cancelado por agredir a su ex novia. Sin embargo, ni él ni su familia han hablado al respecto.

Aunque de nuevo salió a la luz un video en el que Gomita señala que Lapizito es igual de violento que su papá, con quien rompieron relación por las agresiones que sufrieron.