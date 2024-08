Exsocia de YosStop reacciona a la polémica tras detención de la influencer: he sufrido y llorado

El nombre de Yoseline Hoffman ha sido tendencia en los últimos días luego de que se diera a conocer que tuvo una detención administrativa por un nuevo proceso legal en el que está implicada.

La creadora de contenido había denunciado anteriormente a su exsocia Gabriela por presunto fraude en el negocio Gy Experience y ella respondió con una solicitud de medidas de protección contra Yoseline Hoffman y que le cerraran sus perfiles en redes.

De acuerdo con la creadora de contenido, ella había hablado del proceso legal frente a las cámaras pero sin mencionar el nombre de su exsocia. La situación escaló cuando Yoseline publicó en sus redes la venta de un departamento y un juez tomó la acción como incumplimiento de medidas cautelares.

¿Qué dijo la ex socia de YosStop?

A días de que todo eso se diera a conocer, Gabriela emitió un comunicado en sus redes donde aseguró sentirse con miedo.

"No me he pronunciado durante este tiempo por miedo, por el proceso y por recomendación del equipo de abogados. He recibido durante más de un año, ofensas, ataques, groserías y amenazas mediáticas", dijo.

Del mismo modo, aseguró que esta situación se ha dado por provocaciones, publicaciones y diversos videos generados en medios masivos.

Posteriormente, publicó diversas capturas de pantalla de mensajes que van desde groserías hasta amenazas de muerte.

"He sufrido y llorado innumerables veces y también estoy cansada y harta de todo esto" agregó.

YosStop también se posiciona

Mediante una entrevista con Wefere News, YosStop habló por primera vez cómo fue su detención tras presuntamente violar las medidas cautelares contra Gabriela. En palabras de la influencer, en esta ocasión su traslado fue “respetuoso” en comparación con otras ocasiones.

Yoss aseguró que tuvo miedo porque “tenía mucha incertidumbre, es mucha ansiedad”, al recordar que ya había estado en prisión una vez y ahora no sabía que iba a pasar.

Sumado a ello, Yoseline pidió que la dejaran en paz, debido a que la situación era traumatizante, principalmente al pensar que tiene una hija de menos de dos años que la necesita.

En 2021, YosStop estuvo del penal de Santa Martha Acatitla durante cinco meses por el delito de pornografía infantil, debido a que publicó un video en el que hacía referencia a imágenes sexuales de una menor de edad.

Con información de Alma Hidalgo / El Sol de México