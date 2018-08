Ivonne Montero rompe el silencio sobre asesinato de Fabio Melanitto, “desconozco a qué se dedicaba”

Para Ivonne Montero, la muerte de su ex pareja Fabio Melanitto, ex integrante del grupo UFF!, fue como un balde de agua fría, pues mantenía esperanzas de una reconciliación como amigos, pues como ella lo expresa, quería que su hija Antonella tuviera una muy buena relación con su padre.



En conferencia de prensa, la actriz comentó que se enteró del fallecimiento de Fabio por medio de una llamada telefónica, cuando ella se encontraba en la lectura de su personaje de la obra musical Cariño que se estrenará próximamente.

Demandará a reportera que filtró llamada

“Voy a demandar a la reportera que hizo un circo con este tema, no sé de dónde consiguió los audios, pero me afectó a mí y a mi hija profundamente”, señaló.

Cuestionada sobre cómo procederá legalmente contra la reportera que hizo pública la noticia, Montero dijo que ya está en pláticas con sus abogados para ver la manera en que se repara el daño.

“Esta reportera se enteró de lo sucedido porque era la jefa de prensa del proyecto Cariño, estaba ahí cuando se enteró de la llamada y por ganar la nota de inmediato la difundió, no se vale, pues le hizo mucho daño a mi hija cuando escuchó una y otra vez la triste noticia en televisión y redes sociales. Mi dolor y el de mi familia no es mercancía de nadie, mis sentimientos no están a su disposición, lo que yo diga del dolor que vivimos mi hija y yo lo hago público yo, el que sean periodistas no significa que tienen poder sobre mi privacidad porque esta mujer traga gracias a mí”, dijo una irritada Ivonne Montero.

Su hija no crecerá con mala imagen de su padre

Para ella este capítulo ya está cerrado, pues sólo guardará el recuerdo de Fabio de la mejor manera por el bien de su hija, pues no quiere que crezca con una mala imagen de su papá.



“Fue muy triste para mí escuchar que había fallecido, a la mente me llegaron de golpe muchos momentos felices y no fue fácil digerir ese trago amargo, por lo que para mí fue inevitable derramar algunas lágrimas”, expresó.

En rueda de prensa en su academia de baile, la también cantante aseguró que desconocía el domicilio y a qué se dedicaba Melanito, pues según ella, tenía un buen tiempo sin verlo.

“La llamada la recibí de su amigo José Luis, al principio estaba la idea de que yo fuera a reconocer y reclamar el cuerpo, pero en mi condición, como divorciada, pensé que iba a estar difícil, luego me dijeron que no era necesario que estuviéramos juntos. Yo ya iba para la morgue a realizar los trámites, pues me habían dicho que nadie de su familia podía viajar, pero al último ya no fue necesario”, expresó la cantante quien en ningún momento dejó ver sus expresiones, pues se refugió detrás de unos enormes lentes negros.

No había esperanza de que buscara a su hija

“De mi parte no había esperanza de que él estableciera una relación con nuestra hija, porque en varias ocasiones lo busqué y me rechazó, pero sí tenía la esperanza de que él madurara y entrara en razón, y supiera que sí necesitaba estar presente en la vida de Antonella”, expresó.

Respecto a su relación con Fabio, comentó que tenía mucho tiempo sin verlo, pero que ella estaba enterada que vivía fuera de la ciudad, “a mí sí me sorprendió la noticia, primero pregunté si estaban seguros que fuera él, pues yo sabía que vivía en Zacatecas, pero por desgracia sí fue él la víctima”.

Respecto a cómo reaccionó su hija de lo sucedido, Montero dijo que la verdad llegó a los oídos de Antonella.

“Un día antes de que sucediera esto, estábamos viendo fotos mi hija y yo del día de mi boda y ella siempre supo de la presencia de su padre, yo le explicaba que no estaba con nosotros, que estaba lejos, pero nunca le hablé mal de él. Fue complicado darle la noticia porque a mí me pegó mucho el tema, Antonella se dio cuenta que yo estaba triste y me preguntó que tenía, le dije que era un día muy triste para mí porque su papá Fabio Melanitto ya estaba en el cielo”, expresó.

"No sabía a qué se dedicaba"

Respecto a las diversas versiones que envuelven la muerte de Melanito, Ivonne Motero dijo que ella vive sin temor, pues estuvo alejada de su vida y de sus actividades desde hace años.



“Yo sabía que vivía en Zacatecas y eso porque un reportero me lo hizo saber. Yo ya no tenía la más menor idea de a qué se dedicaba, si venía a la ciudad ni me enteraba”, señaló.

Cuerpo de Fabio será cremado

Por último, reveló que el pasado sábado se ofició una misa en su memoria y que acudió acompañada de su hija Antonella, pero por cuestiones de papeleos para poderse llevar el cuerpo a Italia, Montero ya no pudo contactar a nadie de la familia de su ex marido.

“Yo tenía la mejor disposición de conocer a su hermana, el sábado fui a la misa que le hicieron a Fabio y pensé que su familia estaría ahí, pero me enteré que estaba ocupada en los trámites para trasladar el cuerpo a su tierra natal, hasta donde supe, lo iban a cremar”.

Por último, envió un mensaje a los familiares de Fabio Melanito en Italia, “independientemente de lo que haya sucedido en nuestro matrimonio, quiero decirle a los abuelitos y a los tíos de mi hija Antonella que no están solos, pues compartimos el mismo dolor y si alguna vez quieren conocer a mi hija, yo estaría encantada, pues son familia”.