Echan del Super Bowl a Facundo por serenata a Tom Brady

Facundo sorprendió a Tom Brady al llevarle serenata en plena conferencia rumbo al Super Bowl y aunque lo agradeció, a la NFL no le gustó este numerito y le retiró la acreditación.

Así, TV Azteca se quedará sin la participación del irreverente conductor en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams de los Angeles.

El pasado jueves, el quarterback de los Pats hablaba con los reporteros cuando fue interrumpido por Facundo y solo le dijo: “Tom, tengo una canción para ti”.

So...in other news...here is a man with a ukulele serenading Tom Brady pic.twitter.com/Z17P4BrYnn — Sports Illustrated (@SInow) 31 de enero de 2019



— Los Protagonistas (@losprota) 1 de febrero de 2019

Brady solo sonrió cuando escuchó el intento de Facundo por cantar We are the Champions de Queen. “Esa es una muy buena canción”, expresó Brady.

Aunque Facundo pidió que todos cantaran, nadie lo siguió y al final le pidieron que se retirara de la sala.

Varios medios de Estados Unidos dieron eco a la acción de Facundo que ahora lo tiene fuera del Super Bowl.

This guy just hijacked the press conference. He was escorted out after. pic.twitter.com/8lPpBPKfwe — Mark Daniels (@MarkDanielsPJ) 31 de enero de 2019

Tras las críticas en su contra, recurrió a su cuenta de Twitter para defenderse.