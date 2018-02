Familia de Rogelio Guerra preparada para dar el último adiós

Maribel Robles, esposa de Rogelio Guerra, reveló que la familia se está preparando para darle el último adiós.

En entrevista para "Hoy", la pareja del actor manifestó que debido a su situación de salud, la familia está preparada para decir adiós o por el contrario, para seguir luchando hasta que Guerra quiera.

"Mientras él siga luchando le vamos a dar todos los elementos para que continúe, mientras él esté luchando, la familia estará detrás con él".

Apoyados por una tanatóloga, Robles aseguró que seguirá dándole todo el apoyo que necesite.

"Él era antes el fuerte de la familia y ahora me tocó a mí serlo, por eso no me he permitido flaquear. Hemos pasado por mucho. Lo nuestro fue un amor contra todo, contra viendo y marea y me la jugué por él y así lo haré ahora".

En cuánto a la situación actual del artista, su esposa dio a conocer que el sábado pasado, "fue un día muy complicado, son como montañas rusas de emociones. Tuvo una baja de hemoglobina pero ya se encuentra estable y puede que en uno o dos días salga del hospital para recuperarse en casa".

Cabe recordar, que el actor estuvo hospitalizado en terapia intermedia desde el 8 de febrero, tras practicarle una laparoscopia en la vesícula, debido unos cálculos que habían inflamado su vientre.

