Rihanna, Kylie Jenner y otras icónicas mamás del mundo de la farándula

Mañana se festejará el Día de las Madres en nuestro país y por ello, hoy te traemos a las icónicas mamás del mundo del espectáculo que se han caracterizado por acaparar los reflectores desde el momento en el que anunciaron que iban a ser mamás.

Además, nombramos a algunas mamá del espectáculo que han sido reconocidas por su labor y haber preferido la adopción.

Rihanna

Definitivamente Rihanna se lleva el primer lugar sobre todo porque fue apenas el pasado mes de enero cuando la cantante anunció su embarazo junto con su pareja A$AP Rocky.

Desde entonces, la artista ha acaparado los reflectores debido a los atrevidos outfits que ha usado para mostrar su viente y de los cuales se siente orgullosa. Incluso en entrevista para la revista Vogue, la intérprete dijo que "no había razón para ocultarlo y que se sentía muy orgullosa de ello".

Kylie Jenner

La socialité se ha vuelto tendencia desde que se convirtió en madre primeriza con su hija Stormi, ahora toda una celebridad también por el estilo de vida que lleva gracias a la empresaria, que este año volvió a dar a luz a su segundo bebé, el cuál iba a ser llamado Wolf pero finalmente tanto ella como su pareja el rapero Travis Scott.

La influencer ha impuesto moda, así como Rihanna, gracias a los atuendos que luego coordina para que ella y su niña luzcan como una sola y completamente a la moda, además de que gracias a sus post en redes sociales se ha podido ver lo cariñosa y dadivosa que Jenner es con sus bebés, pues incluso sacó una marca inspirada en Stormi.

Katy Perry

Fue en abril de 2020 cuando la cantante anunció que esperaba su primera hija a lado del actor Orlando Bloom y dede entonces, la pareja ha conquistado a sus seguidores, sobre todo desde que Perry reveló que tendrían una niña, "la princesa dela casa" como ella la ha llamado.

Eva Longoria

Longoria es otra de las mamás que también ha sido reconocida desde que reveló que tendría a su primer bebé a lado del empresario mexicano José Bastón y fue en junio de 2018 cuando ambos se convirtieron en los orgullosos padres de Santiago.

La actriz de "Esposas Desesperadas" destacó entre otras famosas debido a que se arriesgó a tener a su primer hijo a los 43 años, una edad en la que era peligroso no sólo para ella sino también para Santi. Además de que reveló que su embarazo había sido gracias a la congelación de óvulos.

Pink

La excéntrica y famosa cantante mejor conocida por su cabellera rosa, ha dejado aquella época de rebeldía atrás y desde 2010 se convirtió en madre de Willow, de 10 años, y de Jameson Moon, de 5, a lado del expiloto de motocross Carey Hart.

La intérprete de "Just give me a reason" ha sido reconocida por sus fans pues ella ha sido de las pocas celebridades que se han sincerado sobre la maternidad asegurando que "no todo es color de rosa" y que por momentos se ha sentido "abrumada pues el hecho de ser mamá conlleva ciertos retos que no son siempre fáciles de superar", reveló en una entrevista para la revista People.

Sandra Bullock

La actriz ganadora del Oscar es otra mamá que ha sido aplaudida pues su primer hijo Louis fue adoptado en 2010, cuando ella tenía 46 años. Cinco años más tarde, ella le dio la bienvenida a su hija Laila, de 8 años, también mediante la adopción.

Bullock ha señalado que desde que conoció a su pequeño, siempre supo que sería su hijo y que "eso era lo que sentía en su corazón".

Angelina Jolie

Y que decir de Angelina Jolie, que pese a sus pleitos legales con su exesposo Brad Pitt, se ha caracterizado por ser una madre muy dedicada y es de las que también destaca en esta lista debido a que ella fue madre por primera vez cuando decidió adoptar a Madoxx en 2001.

Después conoció a Pax, originario de Vietnam para luego junto con su exmarido adoptar a Zahara, una niña de Etiopia. Y finalmente no podemos olvidar sus tres hijos Shiloh, Vivienne y Knox, que nacieron de su unión con Pitt.

Charlize Theron

La actriz se suma a lista de famosas que han adoptado como Bullock y Jolie. Ella tiene dos hijas adoptivas: August, que llegó con la artista en 2015 y Jackson en 2012, que es una niña transgénero.

Theron ha divido opiniones entre quienes apoyan a la comunidad trans y quienes no, sin embargo, la ganadora del Oscar asegura que "siempre dejará que sus hijas tomen sus propias decisiones y que estará ahí para apoyarlas".