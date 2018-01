Famoso actor de la 'Reina del Sur' confiesa haber sufrido acoso sexual

Salvador Zerboni, famoso por su papel de 'El Ratas en "La Reina del Sur", reveló para las cámaras haber sido víctima de acoso sexual durante su carrera.

A través de una entrevista para el programa "De Primera Mano", Zerboni aseguró que gracias a su carácter y personalidad fue que pudo salir adelante de dicha situación.

"Te puedo decir que sí, lo que pasa tengo un carácter fuerte y tengo los pies en la tierra (…) uno se defiende, tiene la labia, los estudios, la educación correcta para poder contestar de la manera correcta (…) me doy la vuelta y los mano a volar".

Asimismo, reconoció a aquellas personalidades que en meses anteriores confesaron haber sido víctimas de acoso sexual pero señaló que no hay catalogar 'todo como si fuer acoso o bullying'.



"Hay que fijarse que es acoso (…) no se vale hablar de más (…) ahora resulta que todo es acoso o bullying, es lo que me salta un poquito", dijo Zerboni.



Finalmente, el también modelo dejó en claro que su objetivo al dar este tipo de declaraciones no es llamar la atención ni obtener popularidad sino concientizar a la gente de que el acoso existe y es real pero que al mismo tiempo se puede salir adelante.

/afa