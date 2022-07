Las cinco celebridades que le dijeron adiós Hollywood

Hollywood es la meca del cine y para la mayoría de los actores y actrices es uno de los sueños a cumplir para poder tener reconocimiento internacional.

Con el reconocimiento también llega la fama, algo que para muchos puede ser atractivo al principio, pero si no saben manejarlo, puede volverse su peor pesadilla hasta el punto de renunciar a la industria y regresar a su vida como un simple mortal.

Hoy te presentamos el top de las cinco celebridades que decidieron dejar la fama para regresar a una vida normal.

Mara Wilson

La actriz que se hiciera famosa por su personaje de Matilda, la pequeña con poderes psíquicos, se volvió todo un fenómeno en los noventa y fue gracias a esta cinta que se dio a conocer en todo el mundo.

Sin embargo, parece que la fama no fue mucho del agrado de Wilson y con tan sólo 13 años anunció su retiro de la actuación y se retiró de Hollywood.

Con el paso del tiempo terminó escribiendo y publicó "¿Dónde estoy ahora? Historias reales de niñez y fama accidental", en la que narra lo que vivió al convertirse una estrella infantil.

Freddie Prinze Jr.

Como olvidar al guapo actor Freddie Prinze Jr. quien se volvió toda una celebridad gracias a películas como She's All That, Sé lo que hicieron el verano pasado y Scooby Doo, donde interpretó el personaje de Fred Jones.

La estrella alcanzó fama internacional e incluso se casó con Sarah Michelle Gellar, otra celebridad mejor conocida por su personaje de Buffy, la cazavampiros lo que los hizo más populares entre el público que disfrutaba mucho de verlos juntos.

Sin embargo, Freddie terminó por anunciar su retiro revelando que no ya no podía soportar el ambiente de Hollywood y prefería una vida más tranquila, pero con el tiempo, aunque ya no regresó como actor, decidió trabajar como productor y director.

Amanda Bynes

Amanda Bynes comenzó su carrera siendo una de las estrellas favoritas de los adolescentes gracias a sus comedias románticas, que no paraban de filmarse pero llegó a un punto en el que las drogas llegaron a su vida y todo se desmoronó.

La joven tuvo problemas con la justicia tras ser detenida por posesión de drogas e incluso fue acusada de producir un incendio.

Sus adicciones fueron a tal grado que Hollywood quedó en el olvido y terminó internada en un hospital psiquiatrico, donde se recuperó y decidió estudiar moda.

Se inscribió en el Fashion Institute of Design & Merchandising en 2014 y finalmente se graduó de la carrera, le pidió perdón a sus fans y les aseguró que su vida había cambiado para bien.

Frankie Muniz

La serie Malcolm, el de enmedio se convirtió en todo un fenómeno televisivo, donde su protagonista alcanzó los cuernos de la luna y gracias a la proyección que tuvo por el programa terminó haciendo películas como El Agente Cody Banks.

Algo que muy pocos saben es que Frankie tuvo graves problemas de salud al sufrir dos derrames cerebrales, los cuales afectaron su memoria, borrando algunos de sus recuerdos como actor.

En 2008 dejó temporalmente su trabajo como actor para ser piloto en carreras de monoplaza, compitiendo en el Atlantic Championship. Además, de 2012 a 2014, fue baterista en la banda Kingsfoil.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis ha tenido una maravillosa carrera, una de las más respetadas en Hollywood, donde su talento lo llevó a ser el único hombre con tres premios Oscar como Mejor Actor por las cintas My Left Foot, There Will Be Blood y Lincoln.

Sin embargo, en junio de 2017 sorprendió a todos anunciando su retiro sin dar a conocer las razones. Lo único que señaló es que era una decisión privada y que agradecía a todos por su apoyo y cariño.