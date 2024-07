Fans de J Balvin dudan de su identidad al pedirle una foto: así reaccionó el cantante

El cantante colombiano J Balvin vivió un divertido momento en España cuando fue abordado por dos chicas que no estaban seguras de que se tratara del reguetonero.

J Balvin compartió en su cuenta de TikTok la conversación con las chicas que no sabían si tomarse una foto o pedirle que les confirmara que realmente era el artista.

Las jóvenes comenzaron a bromear con el intérprete de “In da Ghetto” quien se encontraba a punto de abordar su camioneta y no paraba de reír ante la incredulidad de sus fanáticas.

J Balvin comprueba a fans que es el verdadero y no alguien parecido

Mientras J Balvin intentaba convencer a las mujeres que se trataba de él, el cantante le pidió a una de ellas que entrara a su cuenta de Instagram para comprobarlo, incluso, le dijo cuál había sido su última publicación.

"¿Si soy J Balvin por qué no me parezco a J Balvin? Póngala en Instagram y busque J Balvin. Venga, búscalo. Cómo no me creen que yo soy J Balvin, me va a tocar otra cédula, otro pasaporte", expresó el reguetonero.

Las chicas aún continuaban con la duda, así que una le pidió que le cantara una canción de Rosalía y ella le hacía coro.

"Cántame, ¿cuál es tu canción favorita? Cántame Con Altura, que yo la hago de Rosalía", dijo la fanática.

J Balvin no cantó a capela, pero seguía sorprendido porque no creían que fuera él quien las acompañaba.

"Hay muchas canciones. ¿Cómo no voy a ser yo? Pongan Instagram y vean que estuve en Indonesia. Esto es muy chistoso", dijo el artista.

El colombiano incluso mostró el fondo de pantalla de su celular en donde aparecía su esposa, y la joven aseguró que no se trataba de la pareja del cantante.

"A ver tu fondo de pantalla. Esa no es tu novia, ya te he calado", expresó.

Al final, cuando constataron que efectivamente en la cuenta de Instagram estaba lo que les dijo el cantante, se dieron cuenta de que todo el tiempo habían estado frente al verdadero J Balvin.

"Ostia, que sí que es", dijeron las chicas con admiración, mientras el famoso terminó por subir a su auto y partir.