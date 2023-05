Donarle un riñón no importó: ahora fans de Selena Gomez atacan a Francia Raisa

Francia Raisa, quien fue una de las mejores amigas de Selena Gomez, de manera sorpresiva no deja de recibir ataques por parte de los fans de la cantante, a pesar de que ella prácticamente le salvó la vida al donarle un riñón.

Durante una entrevista con Studio City Saturday, la actriz confesó que los mensajes y comentarios se han vuelto tan fuertes que ahora no sólo la incomodan, sino que le están causando problemas psicológicos.

Puedes leer también: Selena Gomez defiende a Hailey Bieber de amenazas de muerte: quiero que todo esto pare

“Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer. Estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos... Lo entiendo porque he sido una fan incondicional de la persona con quien crecí, pero no es agradable.

Además hizo referencia a que no es la única que recibe estos ataques, quizá hablando de Hailey Bieber, esposa del ex de Gomez, Justin Bieber: “yo diría, no sólo conmigo, sino con cualquiera, por favor deténgase”.

Muchos de los seguidores de la intérprete de Calm Down han llegado a extremos al tratar de defenderla, pues los mensajes para Hailey Bieber van desde expresar que Selena es mejor para Justin, hasta amenazarla de muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

En el caso de Raisa, los comentarios se dirigen a la donación del riñón, que a pesar de que debería tomarse como algo positivo, los fans lo utilizan para lastimarla:

“Espero que alguien te arranque el otro riñón, maldita”, fue uno de los mensajes que más hirió a la actriz, dijo en la entrevista.

¿Por qué fans atacan a Raisa?

El disgusto contra la actriz comenzó cuando Selena Gomez declaró para Rolling Stone que su única amiga dentro de la industria de la música es

Taylor Swift. La nota fue publicada por la propia Gomez en su instagram, pero Raisa contestó.

En un comentario, la estrella de Outta My Hands y Me & My Girls escribió “interesante”, posteriormente lo borró, pero los fan no lo tomaron a bien.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Algunos usuarios lo criticaron porque consideran que aunque ella haya donado su riñón, no significa que Selena deba agradecerle por siempre, pues se trató de un acto desinteresado.