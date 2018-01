Fans devastados dicen adiós por muerte de Dolores O´Riordan, vocalista de The Cranberries

Nuevamente la escena mundial del rock se vistió de luto, esta vez por el repentino fallecimiento de una de las grandes vocalistas del medio Dolores O´Riordan, líder de la agrupación irlandesa The Cranberries, motivo por el que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar lamentando la terrible noticia.

Twitter le rinde homenaje

Moments de Twitter publicó las 11 canciones, etre ellas Dreams, Animal Instinct, Linger, Zombie y Promises, consideradas las más populares de la banda, homenaje que realizaron sobre la espectacular voz de Dolores.

11 canciones para no olvidar la voz de Dolores O'Riordan 😢

Por su parte la banda Duran Duran fue una de las primeras en manifestar su pesar por la muerte de O'Riordan a través de su cuenta de Twitter: "Estamos rotos tras conocer la noticia (...) Nuestros pensamientos están con la su familia en este terrible momento".

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 15 de enero de 2018

El grupo irlandés Kodaline se declaró "en shock" y recordó que The Cranberries les dieron su "primera oportunidad" al ofrecerles el puesto de teloneros en una gira por Francia "hace varios años".

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 de enero de 2018

También el presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, encabezó hoy la lista de tributos rendidos por numerosas personalidades de este país.

"Estoy entristecido por la muerte de Dolores O'Riordan, músico, cantante y cantautora. Dolores O'Riordan y The Cranberries han tenido una influencia enorme en la música rock y pop tanto en Irlanda como a nivel internacional", subrayó Higgins.

Statement by President Higgins on the death of singer and song writer Dolores O'Riordan:https://t.co/jP9W1ziWt6 — President of Ireland (@PresidentIRL) 15 de enero de 2018

Inlcuso Dave Davies, del grupo The Kinks, publicó una foto donde aparece junto a ella. "Estoy realmente conmocionado por que #DoloresORiordan haya muerto tan repentinamente. Hablé con ella unas semanas antes de Navidad y parecía feliz y en forma - incluso hablamos de escribir quizás algunas canciones juntos", tuiteó.

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 15 de enero de 2018

El comediante James Corden escribió: "Una vez conocí a Dolores cuando tenía 15 años. Fue amable y encantadora, conseguí su autógrafo en mi billete de tren y me alegró el día. Ella tenía la voz y presencia más increíbles. Siento mucho escucha que ella falleció hoy".

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 15 de enero de 2018

Fans mexicanos

También varios artistas mexicanos manifestaron su pesar por la noticia, uno de ellos fue Luis Gerardo Méndez, quien aseguró que había crecido escuchándola y que aún lo conmovían sus canciones.

Se fue una de las voces de mi adolescencia. Crecí escuchándola y todavía me conmueven sus canciones. Gracias por el soundtrack de mi generación #DoloresORiordan. — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) 15 de enero de 2018

Dulce María también agradeció por su voz y su legado musical:

Gracias por tu Voz ,tu música y tus mensajes descansa en paz y vuela libre 🦋🙌🏼😥#doloresoriordan💔… https://t.co/51RGCOEK18 — Dulce Maria (@DulceMaria) 15 de enero de 2018

La noticia de su muerte se dio a conocer a través de las redes sociales del grupo, por parte de su agente, donde indicó que la cantante irlandesa murió de manera súbita en Londres, donde se encontraba para realizar una sesión de grabación.

El pasado 4 de enero, la cantante escribió en su cuenta oficial: "Bye bye Gio. We're off to Ireland" (Adiós Gio. Estamos frente a Irlanda), lo que sería su último tuit.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 de enero de 2018

||Con información de Notimex/AFP/EFE||