Blockout 2024 a celebridades: ¿por qué piden dejar de seguir a famosos en EU?

En redes sociales surgió un nuevo movimiento al que llaman blockout, el cual consiste en bloquear a celebridades que han preferido no pronunciarse sobre la crisis que se vive en Palestina y sobre otras problemáticas sociales.

Si bien no se trata de un movimiento de cancelación contra las famosas y famosos, sí se busca ejercer presión para que tomen una postura.

Todo estalló después de la Met Gala, evento donde las celebridades desfilaron con sus atuendos más costosos y diseñados por marcas inaccesibles para la mayoría de la población mundial.

Lo anterior porque mientras el evento se realizaba en el Metropolitan Museum Of Art de Nueva York, a unas cuadras una manifestación pro-Palestina era detenida por la policía estadounidense e Israel bombardeaba Rafah, una de las zonas que se mantenía como segura y era el refugio de algunos desplazados por la guerra.

De hecho, se hicieron comparaciones entre la Met Gala y el libro distópico "Los Juegos del Hambre", por la comparación entre la opulencia de los vestuarios e indiferencia de quienes participaron en el evento mientras afuera se enfrentaba una realidad diferente.

Dizem que o Blockout é o maior movimento social nos Estados Unidos depois do BlackLivesMatter. Tá babadeiro lá. Felizmente a Anitta não foi no Met pq tão pegando isso pra cristo pic.twitter.com/0p5Uaqccn2 — Leandritto 🐀 (@leohmend) May 14, 2024

Pero, ¿de qué sirve bloquear a las celebridades?

Los usuarios de redes sociales, principalmente en Estados Unidos, hicieron el llamado a ejercer presión sobre las celebridades al bloquearlas en Instragram, X, y TikTok.

Aunque no se trata de una cancelación, el bloquearlas impedirá que su contenido tenga el mismo alcance y disminuir la cantidad de dinero que ganan por el número de personas que ven sus historias o interactúan con su contenido.

¿Quiénes son las celebridades en la lista del blockout?

En X circulan varias listas ya que no se ha establecido ofialmente qué celebridades deberían bloquearse.

Sin embargo, entre los nombres que se repiten se encuentran las siguientes famosas y famosos: