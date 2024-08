Fer de la Mora, esposa de “Potro”, ve a Karime como finalista en La Casa de los Famosos

La influencer Fernanda de la Mora no dudó en revelar que Karime Pindter es su favorita para ganar La Casa de los Famosos México pese a la historia que existe entre "la matrioshka" y su esposo Luis "Potro".

Durante una entrevista, Pablo Chagra preguntó a Fer de la Mora y "Potro", quién es su favorito o favorita para ganar La Casa de Los Famosos México y para sorpresa de muchos, la pareja coincidió al decir que Karime.

"Yo creo que, aunque a lo mejor van a decir que no me creen, la neta Karime se merece ganar (La Casa de los Famosos México)", dijo la también amante de los reality shows.

¿Por qué Fer de la Mora dijo que Karime debería ganar La Casa de los Famosos México?

En la entrevista, Fer de la Mora se sinceró sobre las razones por las que considera a Karime como una de las favoritas para ganar el reality, aunque dijo muchas personas podrían no creerle debido a que al salir de Acapulco Shore se vinculó románticamente a "Potro" y "la matrioshka".

"Lo esta haciendo muy bien, esta manejando su bandera perfectamente bien, no se mete con nadie. Es más, está haciendo al cuarto mar divertido porque antes no tenían estas dinámicas y de repente salen vestidos de mujer", señaló la exparticipante de ‘Reto 4 Elementos’ sobre Karime.

Fer de la Mora también aprovechó para decir que sintió celos de la interacción entre Karime y "Potro" en el reality pues confía en su esposo.

“Lo que ellos querían (la gente), desde Acapulco Shore, era shipearlos, eran el ‘el duo braguish’. Yo conozco a Karime desde hace 10 años, igual que lo conozco a él, pero nunca fueron novios, cero celos. Es mi marido y confío en él 100 por ciento”, dijo la también amante de los realitys.

En tanto al cuestionamiento de quién no le gustaría que gane La Casa de los Famosos, Fer contestó que Gomita pues, como muchos de los integrantes del cuarto tierra, la decepcionó.

“Gomita no se lo merece y creo que ya debería cambiar su mensaje, no se lo merece por ese sentido. Cualquiera podría ganar, cada semana es diferente, cada ciclo es diferente, pero Gomita fue la única que me decepcionó realmente tras enterarme lo que habla de mí”, apuntó.

Además, dijo que otro de los personajes que considera podría llegar a la final es Arath de la Torre, quien también es parte del cuarto mar.