Fernanda Familiar pide a "San Slim" entrar al quite y frenar a AMLO

La conductora radiofónica, Fernanda Familiar, generó controversia este lunes al emitir un mensaje hacia el empresario Carlos Slim, por el resultado de la consulta nacional de Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Y es que los ciudadanos dieron al Presidente electo el mandato para que inicie con los estudios y trabajos de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Ante esto, Familiar hizo en Twitter un llamado a "San Slim" para que frene la decisión y saque "al güey de la barranca".

SAN SLIM:

SAL AL QUITE POR MÉXICO.

ESTAMOS EN TUS MANOS, INGE.

ÁNDELE CARLITOS LEVANTE LA MANO ... ¡YA!

TIENES QUE SACAR ‘AL GUEY’ DE LA BARRANCA, ME ENTIENDES.

VAS SAN CARLITOS, VAS.

FernandaF — Fernanda Familiar (@qtf) 29 de octubre de 2018 EMPRESARIOS MEXICANOS: Ustedes tienen la fuerza para detener este acto ilegal de AMLO y evitar que México inicie quebrado. Súmense y pongan orden. La democracia no puede ser trastocada y si frena el crecimiento del México, no podrá intentar dismininuir la desigualdad social. — Fernanda Familiar (@qtf) 29 de octubre de 2018

Después, Fernanda Familiar reiteró su mensaje, esta vez dirigido a los empresarios mexicanos quienes "tienen la fuerza para detener este acto ilegal de AMLO".

Y como era de esperarse, usuarios de redes sociales reaccionaron y contestaron a la conductora.

Se me hace que a Fernanda familiar le dio un golpe de calor y para acabarla no habrá agua en la cdmx. El tinaco se le vacío. — ♥️Prietovich Компаньон Меркурий (@reyesespinosa) 30 de octubre de 2018 siempre he querido una tía bien loca y naca que opina a lo menso de todo como Fernanda Familiar — carlos (@diganmecar) 30 de octubre de 2018 Yo ni sabía que existe una tal Fernanda Familiar pic.twitter.com/FABvwIgsmZ — Natalia del Cid (@delcidnatalia) 30 de octubre de 2018 A todo esto, quién es Fernanda Familiar y porque no está lavando mi baño? Jajajaja — Salvador Flores (@Salvadorfdl92) 30 de octubre de 2018 "Fernanda Familiar" PSCO !!!! pic.twitter.com/L0lXF8ohe9 — N&Co (@Opossitte) 30 de octubre de 2018 en su mente de lacaya Fernanda familiar pide a su amos "poner orden "... hasta donde el pinche entreguismo al dinero? .... — mr. pachacho (@mrpachacho) 30 de octubre de 2018 "Fernanda Familiar"Muy pronto: "la sucesora de La economista Andrea legarreta" autora: ya saben quien...... — alfonso garcia (@pepocampos) 30 de octubre de 2018