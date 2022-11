Anna Ferro e Ingrid Coronado irán a juicio por el testamento de Fernando del Solar

Luego de que el pasado mes de junio muriera Fernando del Solar, surgieron varios conflictos legales entre su expareja Ingrid Coronado y su esposa Anna Ferro. Todo parece indicar que el problema está en la repartición de los bienes del argentino, pues la antigua conductora de ‘Venga la Alegría’ no está de acuerdo con diferentes puntos del testamento.

Estos inconvenientes salieron a la luz semanas atrás, cuando Coronado reveló que los hijos que tuvo con Fernando del Solar, Paolo y Luciano, quedaron desprotegidos, ya que ninguno de ellos fue nombrado beneficiario de las cuentas bancarias de su padre; ella aseguró que esta situación la dejó sorprendida porque nunca pensó que él actuaría así.

La también cantante informó que lo mejor sería iniciar un proceso ante los tribunales, aunque considera que es algo tardado y costoso, pero al final, piensa que es necesario. Por el momento, lo que se sabe es que los menores solo recibieron el fideicomiso de un apartamento ubicando en Cuernavaca.

Ingrid Coronado quiso llegar a un acuerdo

Hace unos días en un encuentro con la prensa, el actor Rodrigo Cachero, quien fue uno de los mejores amigos de Fer del Solar, mencionó que Coronado intentó arreglar esta situación sin tener que llegar a instancias legales, por lo que buscó a Anna pero ella se negó a realizar un trato.

“Supe que Ingrid quiso arreglar las cosas antes de tribunales, le pasé el teléfono de Anna, pero no llegaron a ningún acuerdo", explicó en la entrevista que más tarde fue retomada por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz.

Cachero expresó que para él es triste que los familiares del argentino estén peleando por dinero, pues en estos casos, todos sus seres queridos deberían enfocar su energía en recordarlo de una buena forma.

"Es una lástima, la verdad yo sí estoy como muy triste que sigan pasando ese tipo de discusiones y de enredos cuando la memoria de mi amigo está ahí todavía, deberíamos estar honrando y riendo en su memoria y no de pleitos y repartición", sostuvo.

Rodrigo espera que pronto todos estén bien

Él aprovechó los micrófonos para mandarle sus mejores deseos a Coronado y a Ferro, por lo que espera que pronto la situación entre la dos se estabilice: “Quisiera que tanto Ingrid como Anna estuvieran bien, los niños bien, la niña bien, tantas broncas que hay en el mundo y preocuparnos por estas cosas, la verdad es que se me hace ridículo".

Para finalizar, el actor habló acerca del estado legal en el que se encuentran los pequeños a causa de las decisiones de su padre, y piensa que su amigo no hizo así las cosas porque no le preocuparan sus hijos, sino porque no tuvo el tiempo que requería.

Asimismo, reafirmó su compromiso con los niños “Yo sé que se tiene que cumplir la ley, voy a estar vigilando cuando Luca y Paolo estén grandes, pero lo que les toca, lo justo, a mí me parece que tiene que ser así".

