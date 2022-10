¿Fernando del Solar dejó desamparados a sus hijos? Se revelan detalles del testamento

Tras la muerte del actor Fernando del Solar el pasado mes de junio dejó conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores, pero también sacó a relucir confrontaciones entre la madre de sus hijos, Ingrid Coronado y su viuda, Ana Ferro.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando se revelaron algunos detalles respecto al testamento que dejó el actor, en el que Ingrid se pronunció decepcionada al conocer los datos bancarios.

Puedes leer también: Ingrid Coronado desmiente a viuda de Fernando del Solar: él fue quien la demandó

“Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento. Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, sólo sé que no son mis hijos y que no soy yo”.

La conductora aseguró que no esperaba que ella y sus hijos no figuraran como beneficiarios en ninguna de las cuentas de banco, sin que por el momento sepa quién es la persona que sí está en el documento.

Gossip El mensaje de Ingrid Coronado tras muerte de Fernando del Solar

“Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que los dejara desprotegidos”.

Además, estas cuentas de banco contenían una cantidad importante de dinero de las que Ingrid no tiene ningún dato sobre cómo están o si ha habido algún cambio luego del fallecimiento de su ex esposo.

“Me imagino que debe estar en la cuenta (el dinero). A mí esa información no me la pueden dar porque no soy la titular beneficiaria”.

#fernandodelsolar ♬ Mía Mía - Kenia OS @la_chica_.tv Respuesta a @yaaneeliiruiizz Parte 3 #ingridcoronado

Finalmente, Coronado aseguró que efectivamente esto será un desafío para ella y sus hijos, sin embargo, tendrá que afrontarlo para poder seguir adelante.

Ana Ferro enfrentará un proceso legal

Hace algunos días se reveló que el lugar donde vivieron Ana Ferro y Fernando del Solar durante su matrimonio pertenecía a Ingrid, mismo que, luego de la muerte del actor, fue vaciado por la viuda para vender todos los muebles y objetos que había en él.

Ingrid no había pensado en demandar a Ana Ferro por lo sucedido, ya que no podía pensar en eso a tan poco tiempo de su pérdida, pero ahora las cosas son diferentes.

“Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado (el departamento), mis abogados investigaron y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”, explicó.

Muchas de las cosas que se encontraban dentro del inmueble pertenecían a Ingrid, quien también denuncia que Ana Ferro vivió ilegalmente en el lugar, por ello buscará que ella salga y además devuelva lo que sacó sin permiso.

#ingridcoronado ♬ Mía Mía - Kenia OS @la_chica_.tv Respuesta a @dianaortapasaron Por primera vez ingrid hablando de todo #fernandodelsolar

"Para mí mi prioridad este tiempo era estar con mis hijos, que mis hijos estuvieran bien. Ahora que veo cómo están las cosas tomo aire y agarro el valor para entrar a más asuntos legales”.

A pesar de que comenzar con trámites legales es una actividad que quita tiempo y dinero, la conductora cree que es la mejor vía para solucionar los conflictos.