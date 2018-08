Fey grabará en DVD su concierto en la Arena Ciudad de México

Fey prepara una gran fiesta para su concierto en la Arena Ciudad de México, foro donde grabará un DVD, para registrar el inicio de su gira denominada Desnuda, una de las producciones más costosas en sus 23 años de trayectoria.

En conferencia de prensa, Fey precisó que además de realizar un recorrido musical, intentará llegar a los sentidos del público, a través de una súper producción, con la tecnología más avanzada en luces, sonido y multimedia.

“No sólo se trata de un recorrido musical por mis éxitos, sino también por aquellos temas que nunca promocioné, por aquellos que me llenaron personalmente pero que no se buscó impulsarlos, quiero rescatar esos momentos poco conocidos de mis 23 años de carrera musical con la gente que me acompañe, además de que el concierto se grabará completo”.

La intérprete subrayó que este concierto del próximo 26 de octubre, marcará su transición de la música del pasado a la actual, ya que “Desnuda” mostrará una propuesta renovada con fusiones de reguetón.

“Soy una mujer que innova, que está a la vanguardia y mi propuesta con este concierto es aportar algo nuevo a la Fey que ya conocen; quiero atrapar a la gente con nuevas canciones, sus sentidos y emociones desde lo profundo de su ser, porque la música es universal y ahora me enloquece lo que está pasando con ella y los ritmos como el reguetón, como lo que está haciendo mi primo Mario Bautista, así que esperen sorpresas esa noche en la Arena Ciudad de México”.

Fey reconoció que la música popular es la más honesta, porque llega al gusto y corazón de la gente: Hay grandes canciones que a mí me llena de mi repertorio que no conectan con la gente y creo que cuando un tema se vuelve popular es porque cumplió el cometido de llegar a las entrañas del público.

La cantante indicó que no se cierra a los géneros y una prueba de ello es el tema que ahora promociona “No te necesito”, letra que coescribieron venezolanos y mexicanos, y que cuenta con sonidos más urbanos.

