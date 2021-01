Fiscalía del Edomex asegura asilo donde maltrataban a abuelita de Thalia

Elementos de la Fiscalía del Estado de México aseguraron el asilo Le Grand Senior Living donde se encontraba hospedada Eva Mange Márquez, abuela de Thalía y Laura Zapata.

Tras una denuncia sobre un posible caso de maltrato de un asilo en el municipio mexiquense de Huixquilucan, las autoridades indicaron que 55 adultos mayores fueron resguardados por la Fiscalía mexiquense.

La institución de procuración de justicia precisó que el inmueble de 19 pisos y 100 habitaciones localizado en Avenida Palma Criolla, colonia San Fernando La Herradura, fue asegurado en tanto se realizan las investigaciones pertinentes.

Por otra parte, la actriz Laura Zapara confirmó que finalizó la investigación realizada por las autoridades del Estado de México y el resultado fue la clausura del lugar.

Por otra parte, la actriz Laura Zapara confirmó que finalizó la investigación realizada por las autoridades del Estado de México y el resultado fue la clausura del lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de justicia del Edomex, luego del análisis realizado en este lugar y de verificar el estado de salud de 55 adultos mayores que se encontraban en el inmueble, la Fiscalía General determinó el aseguramiento de las instalaciones y por su parte COPRISEM decidió suspender la operación del asilo, ya que se detectó un riesgo inminente para la vida de los residentes del sitio, así como condiciones higiénico sanitarias no optimas, para lo cual se colocaron los sellos correspondientes.

En el lugar también se encontraron 14 empleados del asilo, entre representantes legales, enfermeras o cuidadoras, personal administrativo y un elemento de seguridad privada.

Cortesía | Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Todos los adultos mayores quedaron bajo resguardo del DIFEM, Institución que en un periodo no mayor a siete días contactará a las familias de cada uno de ellos para ser entregados a sus núcleos familiares.

Cabe destacar que el personal que participó en el operativo se sometió a un riguroso protocolo sanitario que incluyó pruebas de detección de Covid.

Finalmente se informó que las investigaciones por parte de la Fiscalía continúan para determinar la probable comisión de hechos delictivos en el lugar.

Cuando Thalía y Laura Zapata se unieron por doña Eva Mange

El 18 de enero, lo que sería motivo de felicidad por el cumpleaños 103 de doña Eva Mange Márquez, abuela de las actrices, se convirtió en pesadilla al revelarse su estado de salud en el asilo donde se encuentra para protegerla del Covid-19, por lo que incluso exigieron que sean encarcelados el o los responsables de que se encuentre en estas condiciones.

En su cuenta de Instagram, Thalía escribió: “Lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”.

La cantante indicó que por el momento no puede dar más detalles y se limitó a pedir una oración para su abuela en espera de que se recupere pronto.



Por su parte, Laura Zapata compartió una serie de tuits acompañados de fuertes imágenes sobre cómo se encuentra su abuela. Refirió que previo a este día se hizo una serie de pruebas Covid-19, además de tomar todas las medidas para no arriesgar a su abuela, pero lo su felicidad se convirtió en dolor.

Tras visitarla descubrió que Mange Márquez tenía úlceras en la piel causadas por una presión constante por mucho tiempo, hecho que disminuye el flujo de sangre en dicha zona, por lo que se causa la destrucción del tejido.

Afirmó que tomó cartas en el asunto y exigió cárcel para los responsables, pues señaló que fue algo que le ocultaron por mucho tiempo.

Tras visitarla descubrió que Mange Márquez tenía úlceras en la piel causadas por una presión constante por mucho tiempo, hecho que disminuye el flujo de sangre en dicha zona, por lo que se causa la destrucción del tejido.

Afirmó que tomó cartas en el asunto y exigió cárcel para los responsables, pues señaló que fue algo que le ocultaron por mucho tiempo.



