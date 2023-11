Florencia Guillot responde a polémica por normalizar grooming: sigo deconstruyéndome

Tras ser acusada de normalizar el “grooming” y pederastia en el último capítulo de su podcast “Vete a Triunfar”, la influencer Florencia Guillot ofreció una disculpa a sus fans pues aseguró, sigue “en proceso de deconstrucción”.

Hace unos días, Florencia Guillot fue cancelada en redes sociales por invitar a la creadora de contenido Paulina Florencia y su esposo Mauricio Cuevas, quien le lleva 14 años de edad, a contar “su historia de amor”.

Sin embargo, usuarios en redes sociales externaron su inconformidad porque Florencia Guillot los presentó como una relación “sana, amorosa y exitosa”, aún sabiendo que ella todavía era menor de edad cuando iniciaron su relación.

Incluso, a lo largo del podcast, Guillot hace comentarios que normalizan la relación al preguntarles qué dijeron en la casa de Paulina sobre ellos y que antes las diferencias de edad no eran mal vistas.

Luego del podcast los tres influencers fueron duramente criticados, especialmente Mauricio por comenzar una relación con Paulina y decir que “era muy madura para su edad.

No obstante, a pesar de los comentarios la única en pronunciarse al respecto fue Florencia Guillot.

“Sigo en proceso de deconstrucción”

En sus historias de Instagram, Guillot compartió un comunicado dirigido a sus "guerreros", como le llama a sus seguidores, para ofrecer una disculpa por los comentarios que hizo en su podcast.

“Con mi último contenido publicado: escucho y entiendo lo que me cuestionan. Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo, y siempre buscando ser mi mejor versión para ustedes”, dijo al asegurar que siempre toma en cuenta las críticas constructivas hechas por sus seguidores.

“Siempre estaré agradecida con quien me comparte su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas”, continúo. Y agradeció a quienes echo crítica constructiva “desde el respeto”.

Asimismo, en sus historias posteriores aprovechó para comentar que está por comenzar un viaje familiar que la tiene emocionada, y dijo que compartirá el contenido que la haga sentir cómoda, esperando ver cómo fluyen las cosas respecto a la polémica.

Sin embargo, finalmente aseguró que no se retirará de las redes sociales y que continuará subiendo el contenido que le gusta hacer una vez que su viaje termine.