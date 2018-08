Foster the people regresa a México

La banca californiana Foster the people confirmó que, luego de un año de su más reciente presentación en escenarios mexicanos, regresa par presentar su disco Sacred Hearts Club.



Se presentarán el próximo 29 de octubre en el Pepsi Center WTC.

Después de su segundo disco donde viene incluido susuper éxito “Pumped Up Kicks”, la banda se logró consolidar a lo largo de dos discos, convirtiéndose en una de las bandas más emblemáticas del indie rock.





Los boletos estarán a la venta a partir del 2 y 4 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana para tarjetahabientes Scotiabank, mientras que la venta general iniciará el 5 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana. Los precios quedan así:

Mexico City, Santiago, Buenos Aires. Can’t wait to be back for these specials shows this Fall. Ticket info is on our website. pic.twitter.com/N2wbWOPFvn — Foster The People (@fosterthepeople) 28 de agosto de 2018

Don Ramón VIP: $1,200

Box Superior: $920

General: $860

Sección C: $680

Zona Discapacitados: $860