¿Se reconciliaron? Critican a Will Smith por compartir una foto junto a Jada Pinkett

Desde hace varios meses, la relación entre el actor Will Smith y Jada Pinkett estuvo envuelta en diversas polémicas, pues ella reveló que su matrimonio había termiando hace varios años aunque no se habían divorciado formalmente y seguían asistiendo juntos a varios eventos.

Esta separación se habría dado, de acuerdo con la también actriz de 52 años, incluso antes de que Will Smith le diera una fuerte bofetada al presentador de los Oscar Chris Rock.

Ahora, las redes se inundaron de comentarios dirigidos a Will Smith, pues compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos donde menciona que pasó las celebraciones de Acción de Gracias en familia, incluyendo a Jada Pinkett.

Incluso, en una de las imágenes se ve al "Príncipe del Rap", abrazando por la cintura a la también productora, con quien comparte dos hijos: Jaden Smith, Willow Smith.

"No puede ser, Will mereces a una mejor mujer en tu vida. Ella no te valora" y "Nunca es tarde para salir de una relación insana. Mendigar amor no es el camino Will", son algunos comentarios que recibió la estrella de "Hombres de Negro".

Jada Pinkett también compartió las fotos en sus redes sociales, y ante la fuerte ola de comentarios que recibieron ambos, optaron por limitarlos.

¿Cuándo se separaron Will Smith y Jada Pinkett?

A inicios del mes de octubre, Jada reveló que ella y el actor llevaban más de siete años separados, lo cual habían mantenían en secreto, pero que todavía no han formalizado su divorcio.

La cadena NBC News publicó en ese entonces, un adelanto de la entrevista de la periodista Hoda Kotb en la que Pinkett Smith decidió confesar que no habían hecho pública su separación anteriormente porque no estaban "listos todavía".

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente, sí llevan "vidas completamente separadas" desde 2016.

Con información de Aurora Rocha / El Sol de México