¿Qué le pasó a Will Smith? Aquí el drástico cambio físico del actor

La pandemia le ha pasado factura a todos, de una forma o de otra, y ni siquiera los famosos están a salvo de sufrir sus efectos colaterales. Pero no, no hablamos de Covid-19, sino de la pancita que muchos ganaron luego del confinamiento.

En esta ocasión fue Will Smith, quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para confesar que estaba "en la peor forma de su vida" y sin pena alguna mostró sus kilos de más.

El actor aprovechó el #bigwilliechalenge, en la que todos presumen su panza para dar a conocer que debido al confinamiento, había aumentado de peso como muchas otras personas.

Posteriormente, publicó un simpático GIF donde aparece posando y luciendo sus kilos de más en ropa interior.

“Este cuerpo me ha llevado durante toda la pandemia e incontables días devorando la despensa. Me encanta este cuerpo y quiero sentirme mejor. No más bollos a media noche, voy a lograr estar en la mejor forma de mi vida”, escribió Smith.

Tras las publicaciones, sus seguidores le mandaron sus muestras de apoyo, e incluso hay quienes dicen que en realidad se trata de un montaje, pues el actor puede volver a tener abdominales en menos de tres días haciendo ejercicio, será cierto?

La realidad es que por ahora el actor estará intentando recuperar su figura con la ayuda de expertos que lo regresen al "buen camino" de la vida saludable y el ejercicio.

Cabe destacar que la imagen se viralizó rápidamente y en menos de un día, ya acumula más de 6 millones de reacciones.