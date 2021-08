Selena Gomez reaparece con look rubio y evoca al glamour de Hollywood

Luego de haberse tomado un breve descanso de los reflectores, Selena Gomez reapareció con un look rubio, que pese haberlo traído tiempo atrás, ahora lo retoma haciendo referencia al glamour del viejo Hollywood.

Pero ¿qué tiene de relevante que la cantante volviera con este peculiar estilo? Aquí los detalles.

Selena Gomez posa para la portada de Elle USA

Fue gracias a la revista Elle USA que Gomez regresó al ojo público tras ser elegida para aparecer en la portada del número de septiembre. Dicha elección no fue al azar pues su editora en jefe Nina Garcia, quien es de Barranquilla, Colombia quería honrar sus raíces latinas y celebrar el impacto que ha tenido esta comunidad en Estados Unidos.

Garcia quería que la interprete representara todos esos ideales y que mejor, que saliendo en esta portada, la cual también es parte de un sueño.

La celebridad confesó que en medio de todas las batallas que tuvo que librar con su lupus, trasplante de riñón, ansiedad, cuadros depresivos, trastorno bipolar y rupturas amorosas públicas, ella nunca se dio por vencida pues estaba segura que su misión era "seguir ayudando a las personas".

"Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Podría haber habido un momento en el que no fuera lo suficientemente fuerte y hubiera hecho algo que me hiciera daño”.

Selena Gomez al estilo Marilyn Monroe

Además de lucir sus ondas rubias a todo color, la artista también le regaló a sus fans una sesión en blanco y negro portando un look de los años 50 como Pin-up-girl, muy al estilo de Marilyn Monroe, donde la sensualidad y el glamour forman una combinación perfecta.

Gomez también reveló que las redes sociales llegaron a tomar el control de su salud mental, y para contrarrestar ese efecto negativo, decidió alejarse poco a poco, publicando solo contenido positivo a través de su asistente, quien es la persona que realmente sube todo el contenido a sus cuentas oficiales.

Finalmente, la cantante habla de los proyectos que ahora la motivan y que buscan concientizar a su público.

Gomez busca crear conciencia sobre el tráfico de personas y la situación de los migrantes e indocumentados en Estados Unidos, que para ella son de suma importancia pues cabe recordar que tiene raíces mexicanas gracias a su padre Ricardo Joel Gómez, quien es mexicano y originario de Guadalajara, Jalisco.