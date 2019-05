“Es perfecta y hermosa”, Joy ya es mamá y presenta a Noah

Joy Huerta, integrante del dueto pop Jesse & Joy, vive una gran etapa en su vida personal al anunciar el nacimiento de su hija que se llamará Noah.

La cantante compartió una imagen donde se le ve feliz con su pequeña que nació hace unos días, luego de admitir en abril pasado que se había casado con una mujer y esperaban su primer hijo.

“Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena, Noah”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena, Noah ❤️ • I just wanted to stop by real quick to share with all of you the biggest joy we’ve ever felt. Meet our sweet baby girl Noah ❤️ Una publicación compartida por Joy Huerta (@joynadamas) el 28 de May de 2019 a las 10:19 PDT

Mientras Jesse tampoco pudo ocultar la emoción por conocer a su sobrina: “Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella con sus primas se van a devorar al mundo y harán de el un lugar mejor para ellas y los que las rodean. Se siguen sumando mujeres, fuertes, inteligentes, hermosas y amorosas a mi vida llena de mujeres. Que bendecido y suertudo yo! When the praises go up, the blessings come down 🙏🏻❤️ Te amo Noah ❤️ Que locura sostener en mis brazos la bebé de mi hermanita bebé 😭❤️ Una publicación compartida por Jesse (@cheeseandbeans) el 28 de May de 2019 a las 11:05 PDT

Aunque Joy no hizo público el nombre de su esposa, diversos medios aseguran que es la artista Diana Atri, con quien comparte el proyecto de arte llamado After Again, así como su marca de ropa y accesorios.

Ver esta publicación en Instagram Esperando con ansias cantarles #Merida #Calvillo #Aguascalientes 🇲🇽 #JesseyJoyTour2019 • Can’t wait to see you #OrangeCalifornia #EscondidoCalifornia 🇺🇸 • #jesseyjoy @jesseyjoy Una publicación compartida por Joy Huerta (@joynadamas) el 20 de May de 2019 a las 2:42 PDT Ver esta publicación en Instagram Congratulations @kennyscharf @dianaatrim @joynadamas Una publicación compartida por After & Again (@afterandagain) el 9 de Feb de 2019 a las 4:02 PST

La cantautora tuvo que confesar su homosexualidad porque, dijo, algunas revistas estaban desvirtuando la información y nunca pensó que el amor de su vida sería una mujer.

“Hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa", expresó, al tiempo que advirtió: “Yo seré quien decide cuándo y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy”.