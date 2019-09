Frida Sofía llama prostituta a su mamá y Enrique Guzmán ¡Estalla!

El cantante Enrique Guzmán puso un alto a Frida Sofía y decidió tomar distancia del problema que mantiene con su hija, Alejandra Guzmán.

El famoso rockero consideró que Alejandra Guzmán está pasando un momento difícil debido a las "tonterías" de Frida Sofía.

Cuando inició el conflicto entre madre e hija, Enrique siguió apoyando a su nieta; sin embargo, ahora que Frida Sofía llamó a su madre "prostituta", todo cambió.

El famoso cantante lamentó esas declaraciones: "Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo. No creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales".

También criticó que su nieta quiera independizarse de su familia sólo en lo que le conviene y advirtió que ojalá le vaya bien porque de lo contrario terminará sola.





...Está desbocada y ella sabe lo que hace. Tiene 28 años y ya le crece el pelo en distintas zonas de su cuerpo... ya sabrá lo que hace

No obstante, le recordó que Frida sigue viviendo en un departamento que le compró Alejandra y hasta ironizó sobre la conversación que tuvo la joven con la actriz vía vía WhatsApp,





Frida todavía no gana lo suficiente ni para vivir, pero bueno, bien podría vivir con Carmen Salinas, ahí tiene un cuartito

Así, lamentó que prefiera el amor que Carmen Salinas le ofrece que su familia, por lo que fue enfático: "Si sabes contar, no cuentes conmigo. Lo siento Frida".