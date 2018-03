Gael García le dedica palabras a Natalia Lafourcade y ¡las redes enloquecen!

Gael García abrió su corazón en Instagram para ofrecerle unas palabras de agradecimiento a Natalia Lafourcade luego de compartir el escenario de la 90 entrega de los Premios Oscar, causando furor en las redes sociales.

El actor Gael García Bernal le dedicó unas palabras a la cantante Natalia Lafourcade por su presentación al interpretar el tema de la película "Coco" en los Oscar, declarándole toda su fascinación e indicando que era la mejor compañera para cantar.

"Debo declararle toda mi fascinación a Natalia Lafourcade que como dice Jorge Drexler es la mejor compañera para cantar, bailar o actuar en el escenario. Desde sus ojos te invita a que la palabra salga con la verdad que acarrea toda ambigüedad y posibilidades. Qué bonito fue estar ahí arriba en el escenario contigo. Vuela cariño para allá y hacia la posteridad. ¡Ajúa!"

El texto que fue acompañado de una imagen donde ambos salen abrazados causó gran revuelo entre los usuarios de la red social, misma que ya lleva (hasta el momento de esta nota) más de 110 mil "Me gusta".

FOTO: AFP

Pero la chilanga no se quedó atrás y también escribió un extenso post en su Facebook para agradecer a Gael y decir todo lo que sentía sobre su presentación.

Qué maravilla para mi estar en los premios Oscar y tener como compañeros de viaje, en esta experiencia a mis queridos Gael y Miguel.

Jugando con la letra de su canción "En el 2000", indicó:

La cara se me sonríe de ver el humor que manejamos nosotros los mexicanos. Después de 18 años me encuentro con Gael García y ya no me siento tan vacía... Mi vida afortunadamente se ha llenado de momentos maravillosos como este. Sorpresas inesperadas pero abrazadas con todo el amor y gratitud.