Germaine Valentina niega romance con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal

La cantante Germaine Valentina negó tener un romance con Cruz Martínez, luego de ser señalada como la mujer con quien el productor le habría sido infiel a su esposa Alicia Villarreal.

Hace unos días se filtraron unas fotografías en las que el fundador de los Kumbia Kings besa a una mujer mientras se encuentran de fiesta en un centro nocturno de Monterrey y su esposa estaba de gira en la Ciudad de México promocionando su carrera musical. Sin embargo, en redes sociales y algunos programas de espectáculos se acusó a Germaine Valentina de ser una de las protagonistas en las imágenes.

Uno de los programas en los que arremetieron contra la joven venezolana fue Ventaneando, donde los conductores dijeron que era lamentable darse a conocer por un escándalo de infidelidad y no por su música.

Ante los señalamientos, Germaine Valentina decidió no quedarse callada y respondió a las críticas que, sin fundamentos, se han hecho en su contra.

¿Qué dijo Germaine Valentina sobre su presunto romance con Cruz Martínez?

A través de su cuenta de Instragram la cantante venezolana externó que se siente 'asqueada' por verse involucrada en 'chismes', principalmente por lo dicho en el programa que conduce Pati Chapoy.

"Se me ha difamado fuertemente, porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y asqueroso. Me da mucha tristeza que programas que yo respetaba mucho porque pensé que decían la verdad, personas que he admirado toda mi vida como la señora Pati Chapoy, como todos los del programa Ventaneando, se hayan prestado para 'confirmar' una noticia totalmente falsa", dijo en un video.

Además, señaló que la fotografía que circula en redes sociales y con la que supuestamente se confirma la infidelidad, fue tomada en un ángulo en el que no se perciben los rostros de las personas y niega ser ella quien aparece.

"La foto que usan para confirmar dicha calumnia es esto, una persona que ni siquiera soy yo. ¿Por qué decidieron usar una foto tomada estratégicamente en un ángulo en el que no se ve la cara de la persona, en la que no se puede identificar?", dijo la cantante.

Además, aseguró que la mujer de la fotografía ni siquiera se asemeja a su complexión.

"Eso me hace pensar que fue estratégicamente planeando para dañarme y dañar mi imagen. No soy famosa todavía, estoy en la lucha", aseguró.

De igual manera, la cantante dijo que su única arma es la verdad y que le molesta el uso de su nacionalidad para afirmar que quiere incursionar en la industria musical mexicana cuando desde los siete años canta regional, buscando su lugar sin quitarle oportunidades a nadie.

"Me duele que para más amarillismo están utilizando mi nacionalidad, las notas dicen: 'es una venezolana que está queriendo incursionar en el regional mexicano ahorita y entonces se metió en un matrimonio para sacar provecho y que le impulsen la carrera. Que mentira tan baja y asquerosa", dijo.

También dijo que junto a Cruz Martínez solo trabaja en su proyecto musical desde mayo.

Además, dijo que ya busca asesoría legar para frenar los rumores en su contra.

"Ya me estoy asesorando con un equipo legal para ver qué acciones tomar".

En su cuenta de Instagram la joven suele compartir fragmentos de ella cantando para demostrar su talento.