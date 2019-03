Glastonbury se luce e invita a The Cure, Miley Cyrus, Kylie, The Killers y más...

The Cure, Interpol, The Killers, Miley Cyrus y Tame Impala, son algunos de los invitados de lujo que tendrá el Festival Glastonbury, el cual se llevará a cabo del 26 al 30 de junio en Inglaterra.

La madrugada de este viernes se dio a conocer el line up del festival musical, y tras revelar el cartel, melómanos quedaron enloquecidos.

Al cartel también se suman emblemáticas bandas como The Chemical Brothers, Vampire Weekend, Liam Gallagher, Janet Jackson, Stormzy, Tame Impala, Two Door Cinema Club, Damon Albarn con The Good, Hot Chip, Interpol, Cat Power, entre otros.

Recordemos que previo al cartel los boletos quedaron agotados desde hace unos meses, sin embargo, este 28 de abril los organizadores del evento podrán a la venta abonos que fueron devueltos, así que aún tienes posibilidades de lanzarte.