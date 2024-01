Motociclistas golpean a actor de Beverly Hills 90210 frente a su hija

Un muy mal inicio de año ha tenido Ian Ziering, actor de "Beverly Hills, 90210", luego de haber sido víctima de un ataque por parte de motociclistas en Los Ángeles, California.

El artista se encontraba acompañado de su hija y manejando sobre Hollywood Boulevard cuando tuvo un altercado vial con un motociclista, sin embargo, al bajarse de su auto para evaluar el daño, todo se salió de control.

Ian se hizo de palabras con el otro conductor, el cual fue apoyado por otros motociclistas que vieron lo que sucedía y se le fueron encima. Incluso en un video publicado por el medio TMZ, se puede ver como el actor no puede defenderse entre tantos y sólo logra escapar a pie mientras los otros intentan detenerlo.

¿Qué dijo Ian Ziering sobre el ataque?

Un día después de la agresión, Ian Ziering habló sobre el ataque del que fue víctima y explicó en redes sociales su versión de la historia.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de 59 años, calificó de "alarmante" lo que sucedió durante el tráfico con este grupo de personas a plena luz del día y que terminó saliéndose de control debido a las personas que se unieron para golpearlo.

"Ayer, experimenté un incidente alarmante que involucra a un grupo de personas en mini bicicletas. Mientras estaba atrapado en el tráfico, uno de estos pilotos se acercó agresivamente a mi coche, lo que llevó a un enfrentamiento inquietante. En un intento por evaluar cualquier daño salí de mi coche. Esta acción, desafortunadamente, se convirtió en un altercado físico, que navegué para protegerme a mí mismo", dijo.

Reveló que afortunadamente, tanto él como su hija se encuentran bien e "ilesos", pero que el incidente lo ha dejado "preocupado" debido a la "audacia" de este grupo de personas que lo atacarom.

"Esta situación pone de relieve un problema más grande de hooliganismo en nuestras calles y la necesidad de respuestas efectivas de los cuerpos policiales a tal comportamiento. Como ciudadano y padre, me parece inaceptable que los grupos puedan participar libremente en este tipo de comportamiento, causando miedo y caos, mientras que la respuesta de las autoridades parece insuficiente", manifestó.

Además, detalló que siempre ha optado por ser "un defensor contra la mala conducta", por lo que dicha situación hace hincapíe en los problemas que aún hay sobre la inseguridad que se vive en las calles e hizo un llamado a los funcionarios de la ciudad y policías para aborar el tema.

"Siempre he sido partidario de defenderme contra la intimidación y la mala conducta, y este incidente refuerza mi creencia en la importancia de la seguridad personal y comunitaria. Debemos abordar los problemas subyacentes que conducen a tal comportamiento perturbador y asegurar que nuestras calles sean seguras para todos. Insto a los funcionarios de la ciudad y a los cuerpos policiales a que tomen medidas decisivas contra esa anarquía y proporcionen los recursos necesarios para prevenir sucesos futuros", señaló.

Finalmente, agradeció el apoyo de su familia, amigos y fans durante este difícil momento, deseándoles un feliz año nuevo a todos.

