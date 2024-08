Gomita critica la amistad entre su padre y Mario Bezares: "Yo no estaría tan orgullosa"

Gomita tuvo un mal sabor de boca después de una conversación con Mario Bezares, donde el padre de la conductora fue el protagonista; algo que marcó más las diferencias entre los integrantes de los cuartos Mar y Tierra en La Casas de Los Famosos México.

En una plática en el comedor junto a Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, Gomita habló de su enojo contra Bezares por presumir de la relación de amistad que sostiene con su padre, Alfredo Ordaz, a pesar de que este es un maltratador, de acuerdo con la comediante.

Araceli, el nombre de pila de la famosa, agregó que Mario Bezares le habló de su papá con el único interés de lastimarla, pues sabe muy bien la situación familiar que viven.

"Él sabe que tengo denunciado a mi papá, él sabe que no le hablo y me dice: soy super amigo de tu papá; y yo le respondí: pues me lo saludas. Sí me dolió, me puse a llorar con Sabine", expresó Gomita.

Gomita recuerda la gresión de su papá, Alfredo Ordaz

La conductora de TV lamentó que Bezares se sintiera orgulloso de mantener una amistad con Ordaz, quien tiene una sentencia por violencia doméstica.

"Yo no estaría tan orgulloso de ser mejor amigo de alguien que ya fue denunciado y sentenciado de que sí me golpeó. Güey, qué orgulloso, Mario", sostuvo Gomita.

La joven también aprovechó para mandarle un mensaje a su papá y desear la salida de Mario Bezares del reality show en la cuarta gala.

"Saludos papá y a tu mejor amigo también. Yo creo que pronto lo vas a ver", dijo Araceli.

Los problemas entre Gomita y Alfredo Ordaz salieron a la luz en 2021, cuando la presentadora publicó en sus redes sociales fotografías de los golpes que su papá le había propinado, motivo que la llevó a denunciarlo ante la Fiscalía capitalina, por lo que Alfredo tiene una orden de restricción para acercarse a Gomita.