Grimes demanda a Elon Musk: el magnate ha impedido que la artista vea a uno de sus hijos

Elon Musk vuelve a estar bajo los reflectores debido a una nueva batalla legal que la cantante Grimes ha iniciado en su contra.

De acuerdo con infomación de TMZ, la artista interpuso una demanda el viernes pasado donde manera formal ha solicitado "una petición para establecer una relación paternal".

La petición realizada por Grimes busca que los padres, especialmente cuando no han estado casados, identifiquen a los hijos de forma legal.

De momento, los abogados de la cantante sólo han hecho este reconocimiento legal, pero se desconoce si más adelante podrían formalizar una petición de custodia o de manutención para los pequeños.

Cabe destacar que la relación de Claire Boucher (el nombre real de la artista canadiense) y del empresario ha sido una montaña rusa de emociones que finalmente llegó a su fin y en la que tuvieron tres hijos: un niño y dos niñas, la última nació por vientre de alquiler.

Hace unos días, la cantante causó polémica en redes sociales luego de que a través de cuenta de Twitter, le rogara a Musk dejarle ver a su hijo.

"Dígale a Shivon que me desbloquee y dígale a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responda a mi abogado, nunca me habían permitido ver una foto de estos niños hasta este momento (los gemelos), a pesar de la situación que desgarró por completo a mi familia", decía la publicación que posteriormente borró.

Hasta el momento, el dueño de Tesla no se ha pronunciado al respecto ni tampoco sus abogados por lo que la artista sigue a la espera de una respuesta.