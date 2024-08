Guillermo del Toro narra su experiencia en una "habitación embrujada": hay algo de ira ahí

El director de películas Guillermo del Toro se encuentra en Escocia grabando lo que se convertirá en su versión de la historia de Frankenstein y esta semana estuvo dándole algunos pormenores a sus seguidores.

Desde su cuenta de X compartió que se estaba alojando en "la habitación más embrujada" de un hotel del siglo XVIII ubicado en la ciudad de Aberdeen.

"Estoy en la habitación más embrujada, que fue desocupada esta mañana por una de nuestras productoras. Sucesos eléctricos y físicos extraños la asustaron y la hicieron irse lo antes posible. Estén atentos: si pasa algo, informaré", compartió.

"La atmósfera en la habitación es opresiva"

El director de cintas como "El laberinto del fauno" y "La forma del agua", dijo que aunque no había ocurrido nada durante su primera noche de alojamiento, "la atmósfera en la habitación es opresiva".

"Dormiré en otra habitación. Necesito 6 horas de sueño para tener un buen día de rodaje. Voy a parar allí temprano y tarde en el día, pero hay algo en esa habitación... Si pasa algo o no pasa nada, esperen una o dos actualizaciones más", continuó.

Posteriormente, del Toro compartió algunas fotografías de la supuesta habitación embrujada, donde se puede apreciar una gran cama, una mesa, dos sillas colocadas junto a un ventanal y lo que podría ser un escritorio.

"No hubo sonidos ni imágenes, solo una sensación opresiva. Habitación n.° 4. Volveré...", posteó el jaliscience.

Ante eso, varios de sus seguidores sugirieron que esa situación de la "habitación embrujada" podría dar pie a una nueva película del director y guionista.

"Del Toro, quizás es un llamado para que realices una película de terror. Con un giro moderno" y "Entonces... ¿cuándo tendremos la película de la habitación número 4?", son algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores.

Por último, Guillermo del Toro aseguró que un miembro de su equipo tuvo una sencación similar a la de él estado dentro de la habitación y que otra persona logró ver a alguien afuera de la ventana, aunque la habitación se encuentra en un segundo piso.