Fan consigue autógrafo de Gwen Stefani en pleno concierto y se lo tatúa; así luce ahora [Video]

Gwen Stefani regresó a nuestro país gracias a la primera edición del Tecate Emblema, donde la cantante cerró con broche de oro el magno evento realizado este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El show de la famosa intérprete estuvo llenó emociones pero sin duda uno de los momentos que se llevó la noche fue cuando de pronto, una fan hizo hasta lo imposible por burlar la seguridad y llegar hasta donde se encontraba la artista.

Gwen no dudó en acercarse a la joven, quien de inmediato le dijo que si le firmaba el brazo, ella se haría un tatuaje de su autógrafo.

La cantante se asombró de la petición e incluso le preguntó "si estaba segura" a lo que la mexicana no dudó en decirle que sí.

Stefani le firmó el brazo e incluso dejó que la grabara en un breve video como prueba de lo que acababa de suceder.

Le ofrecen tatuaje de Gwen Stefani gratis

Tras el encuentro, una tatuadora buscó a la chica, que después fue identificada como Taylor, y le ofreció tatuarle el autógrafo de Gwen completamente gratis.

La fan aceptó su oferta, donde todo el proceso para cumplir su sueño fue grabado en video.

Tras acabar el tatuaje, compartieron el resultado final en redes sociales para que Gwen supiera que la mexicana había cumplido su promesa.

Finalmente, la artista reconoció a su fiel seguidora y compartió también la fotografía de su autógrafo, que ahora ha quedado plasmado para siempre en la piel de la joven que se volvió tendencia.