¿Habrá boda entre Belinda y Lupillo? "Es un hecho", dice Ricardo Montaner

Belinda y Lupillo Rivera siguen dando de qué hablar y fue ahora su compañero de La Voz México, Ricardo Montaner, quien dejó entre ver que podrían llegar al altar.

En las declaraciones de Montaner al programa Suelta la Sopa, el artista dijo que "la boda es un hecho", sin embargo, dejó en claro que la supuesta pareja no ha hecho oficial su relación.

"La boda va, eso es un hecho pero públicamente jamas han dicho nada, por lo tanto todavía está la duda"

Asimismo, manifestó su deseo de ser el padrino de bodas y cantarles durante su ceremonia matrimonial.

"Ya me ofrecí y dije en México que ya estaba alisto para ser el padrino de la boda y para cantantes ahí en la boda".

Incluso mandó un mensaje especial para Lupillo: "Lupillo acuérdate, ya lo hablamos, me tienes que invitar. Voy con toda la familia, somos 16".

¿Y el tatuaje?

Sobre el tatuaje con el rostro de Belinda que se realizó el Lupillo, dijo que no le sorprendía pues a pesar de que lo mantuvo con mucha discreción, sus compañeros de La Voz siempre hablaban de eso.

"Yo ya lo sabía. Yo me intuía que lo del tatuaje era cierto. Eso fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción durante toda la temporada. Pero todos hablábamos del tatuaje. Cuando vi la foto, no me sorprendió".

OMG! ¿Sí hay amor? Captan a Lupillo Rivera con tatuaje del rostro de Belinda

Finalmente, el cantante señaló que sus colegas de La Voz no le prohibieron hablar sobre el tema y añadió que intentará convencer a Belinda para que también se haga un tatuaje con la cara de Lupillo.

"Vamos a ver si logro convencerla de aquí a unos meses".